Oui, les Sixers veulent qu’Al Horford continue de tirer 3 points

Lorsque les Philadelphia 76ers ont constitué cette liste et ont décidé d’avoir deux gros hommes traditionnels à Al Horford et Joel Embiid, tout le monde savait qu’il y aurait une certaine maladresse autour de la liste et ce serait parfois une lutte. Ainsi, la seule façon de créer de l’espace est de commencer à tirer sur 3 pointeurs.

Avec Embiid sorti, pour le moment, les Sixers ont lancé une offensive plus ciblée sur Ben Simmons-Horford, ce qui a amené le grand homme à prendre plus de 3 points. Par exemple, lors de la victoire de mercredi contre les Brooklyn Nets, Horford a pris neuf points à trois points pour en faire deux. C’est un nombre qui devra rester aussi élevé, surtout lorsque Embiid reviendra.

“Pour oindre un numéro spécifique, je ne le ferai pas, ce que je dirai, c’est que nous voulons qu’il chasse ce tir autant qu’il le peut”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown lors des essais jeudi. «C’est un coup que nous promouvons et encourageons. Je pense en partie qu’il est capable et a plus à donner dans ce domaine et je pense que tout d’un coup, Joel revient, alors cette compétence devient encore plus importante. “

Pour que l’équipe ait le bon espacement lorsque le grand homme revient, ils auront besoin d’Horford pour continuer à tirer 3 pointeurs. Pas seulement Horford non plus, ce doit être toute l’équipe. Ils ont une belle apparence au-delà de l’arc, comme des regards grands ouverts, et ils doivent continuer à tirer ces coups.

Avec la ligue si déterminée à avoir un étirement 4, le pointeur 3 est énorme pour Horford pour continuer à tirer, en particulier.

“Pour dire” Il est 8, 11 “, je ne vais pas faire ça, ce que je dirai, c’est qu’une partie de son jeu offensif m’intéresse peut-être plus que tout”, a conclu Brown.

Les Sixers affronteront les Chicago Bulls jeudi alors qu’ils cherchent à continuer sur la lancée des éliminatoires.

.