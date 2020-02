P.J.Tucker frappe cinq tirs à 3 points en barrage au premier semestre par les Rockets

Le centre de départ des Houston Rockets et l’as défensif habituel P.J.

Après une mise à pied de plus d’une semaine, cette forme s’est certainement conservée dans le premier match de Houston après la pause des étoiles.

Tucker a réussi ses cinq tirs à trois points dans la première moitié du match de jeudi soir à Golden State, menant les Rockets à un avantage de 22 points à la mi-temps au Chase Center de San Francisco.

Tucker a maintenant réussi au moins trois tirs à 3 points dans quatre de ses six derniers matchs, ce qu’il n’avait pas fait une seule fois lors de ses 24 derniers matchs.

Les 15 points de Tucker à la mi-temps ne traînaient que les stars de la franchise et les anciens MVP Russell Westbrook (17) et James Harden (16). Pour la saison 2019-20 à ce jour, Tucker est entré jeudi en tirant à 36,4% sur 3 points ⁠, ce qui serait le plus bas de ses trois saisons à Houston.

Les Rockets ont réussi 15 tirs sur 26 en équipe à 3 points (57,7%) au premier semestre, tandis que les Warriors n’ont réussi que 1 sur 14 (7,1%).

