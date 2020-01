P.J.Tucker joue à travers les lésions nerveuses de l’épaule droite

L’attaquant défensif des Houston Rockets et vétéran P.J. Tucker a déclaré lors de l’entraînement de mardi qu’il avait subi des lésions nerveuses à l’épaule droite après une collision sur le terrain plus tôt ce mois-ci.

La blessure s’est produite le 11 janvier contre le Minnesota, qui est le dernier match que les Rockets ont gagné. Tucker a été blessé quand il a couru la tête la première dans un écran illégal installé par le grand homme du Minnesota Gorgui Dieng, avec les Rockets l’appelant initialement comme une blessure “stinger”.

L’attaquant de 6 pieds 5 pouces a joué un rôle important dans la défense de l’équipe depuis sa signature à Houston avant la saison 2017-18. Tucker n’a raté aucun match depuis qu’il est devenu Rocket, et il a joué le plus de matchs de tous les joueurs de la NBA depuis la saison 2012-13.

Interrogé sur la blessure à son bras tireur, Tucker a déclaré mardi:

C’est dur. … Quand vous avez des lésions nerveuses, c’est vraiment difficile. Mais comme je l’ai dit, c’est quelque chose dont je ne me plains pas. Je joue juste, et c’est tout. Il n’y a rien d’autre à dire. Nous nous débattons et je dois me battre.

On a ensuite demandé à Tucker s’il pouvait avoir besoin d’une intervention chirurgicale après la saison pour corriger le problème. Il a rejeté cette notion, précisant qu’il avait juste besoin de «repos» pour que la blessure guérisse. Les Rockets auront plus d’une semaine de repos pour se reposer à la mi-février pour la pause annuelle des étoiles de la NBA.

Alors que Tucker a toujours fourni une défense précieuse aux Rockets, il n’a tiré que 25,0% du terrain et 33,3% sur 3 points en quatre matchs depuis la blessure. L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré à la fin de la semaine dernière que Houston tenterait de limiter le leader défensif de l’équipe à environ 30 minutes par match pour aller de l’avant, peut-être en partie à cause de la blessure.

Bien qu’ils aient inscrit 30 minutes comme but, les Rockets ont ensuite joué Tucker 35 et 41 minutes, respectivement, en défaites samedi et lundi.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Tucker affiche en moyenne 7,7 points (45,5% au tir, 37,1% sur 3 points) et 7,1 rebonds en 35,1 minutes par match cette saison. Il est le seul Rocket à avoir commencé les 42 matchs de l’équipe.

Tucker et les Rockets (26-16) tenteront de stopper une séquence de quatre défaites consécutives tout au long de la saison lorsqu’ils retourneront à l’action mercredi soir à domicile contre les Nuggets de Denver (30-13). Le pourboire est prévu à 19 h. Heure centrale du Toyota Center.

