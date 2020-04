P.J. Tucker lancera une ligne de vêtements pour soulager le COVID-19 à Houston

Le vétéran des Rockets P.J. Tucker s’associe à des organisations locales pour lancer une capsule de vêtements «COVID-19» en édition limitée à l’appui des efforts de secours contre les coronavirus autour de Houston.

Avec un énoncé de mission visant à sensibiliser le COVID-19 et à avoir un impact positif sur la communauté, l’homme de 34 ans travaille avec The Better Generation sur la ligne, qui a été créé pour souligner l’importance de suivre les mesures de sécurité.

Tous les produits de la vente bénéficieront à la charité de la Houston Food Bank, qui fournira de la nourriture et des repas aux membres de la communauté dans le besoin.

“Étant dans la communauté de Houston, je vois l’effet que le coronavirus a sur tout le monde”, a déclaré Tucker, maintenant dans sa troisième saison des Rockets. «Nous voulions faire un projet spécial qui a non seulement un impact sur la communauté, mais aussi sensibilise à la gravité de ce virus. Avec tout le monde travaillant ensemble et se soutenant mutuellement, nous pouvons surmonter cela. »

À partir de 11 h 00, heure centrale, le vendredi 3 avril, les articles de la capsule seront disponibles sur TheBetterGeneration.com. La précommande ne sera disponible que pendant 72 heures pendant le week-end ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les produits en édition limitée comprendront des chemises à manches longues et courtes, des shorts de sport et une casquette de baseball. Les graphiques des articles comprendront des descriptions et des images de sensibilisation au COVID-19. La capsule est conçue pour aider à soutenir les fournisseurs locaux et les petites entreprises.

“Même si nous n’ouvrons officiellement nos portes que plus tard cet automne, nous voulions aider de toutes les manières possibles”, a déclaré Brandon Davis, partenaire exécutif de The Better Generation. «Avec COVID-19 causant une grande quantité de mises à pied, d’incertitude et ayant un impact négatif sur l’économie, nous voulions créer un moyen positif de redonner autant que possible aux individus dans la communauté. La Houston Food Bank est le partenaire idéal pour nous. »

The Better Generation est le nom de la boutique de sneakers prévue par Tucker, qui devrait ouvrir ses portes à Houston cet automne. Les Rockets ont accepté en février de garantir pleinement la dernière année du contrat de Tucker pour la saison 2020-21, ce qui garantit probablement qu’il restera.

