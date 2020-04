À 6 pieds 5 pouces, le vétéran des Rockets de Houston P.J. Tucker reste de loin le centre de départ le plus court de la NBA. Maintenant âgé de 34 ans et possédant une solide connaissance de l’histoire du basket-ball et des normes de position traditionnelles du sport, il semble qu’il ait gardé le sens de l’humour face à sa situation unique.

Sur son