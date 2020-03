P.J.Tucker prévoit d’ouvrir un magasin de baskets à Houston cet automne

Le centre de départ des Houston Rockets et résident de la NBA “Sneaker King” P.J. Tucker prévoit d’ouvrir un magasin de sneakers à Houston plus tard cette année.

Tout comme le reste de la NBA, Tucker est actuellement dans une situation d’attente au milieu de l’arrêt induit par le coronavirus de la ligue. Il en a fait l’annonce samedi dans un Instagram Q&A en direct avec Nice Kicks.

Surtout connu pour sa défense et son leadership, le joueur de 34 ans a en moyenne 7,1 points (37,0% sur 3 points) et 6,9 rebonds en 34,4 minutes par match lors de sa troisième saison à Houston. Mais en plus de sa défense et de ses tirs de coin à 3 points, Tucker est également réputé pour ses chaussures.

“Depuis le début des temps, je n’ai fait que du cerceau, et cette culture des baskets en a toujours fait partie”, a déclaré Tucker. “C’est main dans la main.”

Les Rockets ont récemment accepté de garantir pleinement le contrat de Tucker pour la saison prochaine, et cela semble lui donner un plus grand sentiment de propriété en ce qui concerne la franchise et la ville.

“La culture de la chaussure à Houston est cool”, a déclaré Tucker sur Instagram. «Il y a beaucoup de sneakerheads et beaucoup de gens qui aiment les chaussures ici. Beaucoup plus que je ne le pensais… Je pense simplement qu’il devrait y avoir plus d’activité. »

Quant aux baskets, Tucker a signé un nouvel accord avec Nike l’automne dernier. Ce qui rend son approbation unique, c’est la diversité de la collection de Tucker et le large public en ligne qu’elle a généré pour lui. Sur cette base, Nike a autorisé Tucker à accéder à leur coffre-fort complet de baskets – par opposition à une chaussure ou une ligne spécifique, comme c’est le cas avec la plupart des joueurs.

“Je n’ai jamais voulu ma propre chaussure”, a déclaré Tucker samedi. “Même lorsque j’étais agent libre et que j’essayais de signer avec des entreprises, quand elles essayaient de me vendre pour obtenir ma propre chaussure, je me disais:” Je ne veux pas faire ça. “Je n’ai jamais voulu être enfermé sur une chaussure. “

Tucker a déclaré qu’il prévoyait ouvrir le nouveau magasin en octobre.

“Nous cherchons à faire la grande ouverture en octobre”, a déclaré le vétéran de neuf ans de la NBA à propos du nouveau magasin. «Nous avons beaucoup de collaborations dopantes à venir. Nous allons nous amuser avec ça, et j’en suis ravi. “

.