P.J.Tucker réfléchit à une confrontation face à face entre Westbrook et Harden

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram en direct sur le compte de la NBA, le vétéran des Rockets de Houston, P.J. Tucker, a fait preuve de diplomatie lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel affrontement individuel entre ses coéquipiers Russell Westbrook et James Harden.

En lisant la question d’un fan, Tucker a réfléchi à la façon dont les futurs gardes du Temple de la renommée pourraient jouer les uns contre les autres:

Voilà une bonne question. Celui qui obtient le ballon en premier, je pense que cela ferait une grande différence. Hors de la porte, Russ va jouer si fort, et James va juste se détendre.

Et puis, si Russ monte, alors James va devenir fou et devenir réel. … Je pense que cela finit par se salir et se battre. Les deux sont les deux types les plus compétitifs avec lesquels j’ai probablement joué. Ça ne finirait pas, ce serait juste un combat.

Après la sortie d’octobre 2012 de Harden d’Oklahoma City, lui et Westbrook ont ​​joué les uns contre les autres 27 fois (saison régulière et éliminatoires) jusqu’au trade de juillet 2019 qui a réuni le duo d’anciens MVP à Houston.

Par record, Harden détient une avance de 14-13, dont 4-3 en séries éliminatoires. Harden était en moyenne de 30,6 points et 7,7 passes décisives par match lors de ces rencontres, tandis que Westbrook était à 29,0 points, 9,1 rebonds et 9,8 passes décisives. Westbrook a tiré un peu mieux du terrain lors de ces matchs.

