P.J. Tucker sur la façon de réparer les fusées sous tension: «Regardez-vous dans le miroir»

Le centre de départ P.J. Tucker a une solution simple pour les Houston Rockets effondrés, et cela implique que chaque joueur «se regarde dans le miroir».

“Nous devons juste sortir de ce funk”, a déclaré Tucker, âgé de 34 ans, après la défaite à domicile dimanche contre Orlando, qui représentait la quatrième défaite consécutive des Rockets (39-24) au total.

Sur les quatre défaites, trois sont venues contre des équipes ayant perdu des records. Au cours des trois derniers matchs, les Rockets – qui occupent toujours le deuxième rang de la NBA en termes offensifs nets (113,4) pour toute la saison 2019-2020 – ont chuté au 28e rang en attaque (103,0). La défense est également tombée.

Connu surtout pour sa défense et son leadership, Tucker est le seul joueur de Houston à ne pas avoir raté un seul match de saison régulière ou d’après-saison depuis qu’il a rejoint l’équipe avant la saison 2017-18. Pour en revenir à la saison 2012-13, Tucker a disputé 21 matchs de plus que tout autre joueur de la NBA.

Lorsque Tucker parle, ses coéquipiers ont tendance à écouter. Et après le match de dimanche, il a clairement indiqué que la réflexion personnelle est une priorité pour les Rockets, plutôt que de pointer du doigt et de blâmer les autres.

Tucker a déclaré:

Je pense que tout le monde doit se regarder dans le miroir. Il est facile de pointer du doigt et de dire que ce gars fait ça, ou nous ne faisons pas ça, et tout le monde a une solution. Je pense qu’en fin de compte, si tout le monde prend soin d’eux-mêmes et s’entraîne, alors tout ira bien.

Depuis le passage au Tucker de 6 pieds 5 pouces comme centre de départ à temps plein le 31 janvier, les plus petits Rockets avaient remporté 10 des 12 matchs avant le récent ralentissement. Bien que le tir de coin renommé de Tucker à 3 points ait chuté pendant le dérapage, avec un taux de précision de seulement 21,4%, le grand homme vétéran semble beaucoup plus concentré sur la relance de la défense de Houston.

“Je pense que c’est un mélange de notre défense qui n’aide pas notre attaque”, a déclaré Tucker dimanche. “Notre défense n’a pas été formidable. Nous avons abandonné beaucoup de points faciles, des points de deuxième chance. Nous n’avons pas beaucoup rebondi. Je pense que notre défense peut beaucoup aider notre attaque. »

Tucker n’a eu que quatre rebonds en 29 minutes dimanche, lorsque le Magic a rebondi Houston par une marge de 49-38.

Tucker a également cité la communication comme un autre domaine à améliorer. “Notre énergie, notre communication et juste l’effort que nous déployons”, a déclaré Tucker en énumérant certains des points forts de Houston. “Je ne dis pas que nous ne jouons pas dur, mais nous ne jouons pas intelligemment.”

Tucker et les Rockets chercheront à commencer à renverser la vapeur lorsqu’ils accueilleront les Timberwolves du Minnesota en difficulté (19-44) mardi soir au Toyota Center. Tipoff est fixé à 19 h. Heure centrale.

.