P.J. Tucker sur les fusées et les alignements plus petits: «Cela a changé le jeu»

P.J.Tucker a un rôle unique en tant que centre de départ de 6 pieds 5 pouces dans la NBA. Les Rockets ont sacrifié la taille traditionnelle à la position pour améliorer l’espacement au sol et la polyvalence défensive, et les attributs de Tucker en tant qu’as défensif et tireur de coin à 3 points sont la clé du plan de Houston.

Lors d’une session de questions / réponses en direct avec des fans sur Instagram, le joueur de 34 ans a été invité mardi soir s’il aimait “la petite balle”. Tucker a répondu:

Personne ne m’a jamais demandé si je l’ai aimé. Je m’en fiche. Je pense que si vous nous regardez contre les Warriors dans l’Ouest ces deux dernières années, les deux équipes ont toujours terminé le match avec une petite balle.

Je pense qu’être en mesure de répartir le terrain et d’éliminer les bloqueurs de tirs, et vraiment avoir tous les gardes avec des attaquants polyvalents – cela a changé le jeu. Cela fait que beaucoup de gens ne peuvent pas jouer. Je pense que c’est différent, mais je pense que cela fonctionne dans certains cas. Nous verrons.

Surtout connu pour sa défense et son leadership, Tucker a en moyenne 7,1 points (37,0% sur 3 points) et 6,9 rebonds en 34,4 minutes par match lors de sa troisième saison à Houston. Depuis que l’équipe est passée définitivement à sa plus petite équipe le 31 janvier avec Tucker au centre, les Rockets ont remporté 11 des 17 matchs – dont 10 des 12 jusqu’à la fin de février.

Tucker est susceptible d’avoir 35 ans à la reprise de la saison 2019-2020, car son anniversaire est le 6 mai et l’arrêt actuel de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) devrait durer jusqu’au moins juin.

.