P.J. Tucker sur l’hypothèse d’un combat contre un ours: «Aidez l’ours»

Comme l’a montré le classement de février, la hauteur n’est pas tout. Avec une gamme plus petite chargée de tirs à toutes les positions et une polyvalence défensive, les Rockets étaient 9-2 (.818) avec Tucker commençant chaque match au centre.

Tucker a récolté neuf points et 13 rebonds lors de la grande victoire de samedi à Boston, dont des sommets de la saison de six planches offensives et trois tirs bloqués. Houston était +9 en 39 minutes de jeu de Tucker, à égalité pour le meilleur de l’équipe.

Tucker s’est connecté sur 3 tirs sur 6 (50,0%) à 3 points contre les Celtics, et les Rockets ont maintenant une fiche de 40-11 (0,784) au cours des trois saisons de Tucker avec l’équipe dans les matchs qu’il a faits au moins trois 3 -des pointeurs.

Connu surtout pour sa force et sa ténacité, Tucker est le seul joueur de Houston à ne pas avoir raté un seul match de saison régulière ou d’après-saison depuis qu’il a rejoint l’équipe avant la saison 2017-18. Pour en revenir à la saison 2012-13, Tucker a disputé 21 matchs de plus que tout autre joueur de la NBA.

Désormais vainqueurs de six matchs consécutifs, Tucker et les Rockets sont de retour en action lundi avec un match sur la route contre les New York Knicks (18-42). Le tipoff du Madison Square Garden est prévu pour 18h00. Central.

