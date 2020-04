Pablo Laso, en quarantaine: “Je pense toujours au basket”

Pablo Laso, actuel entraîneur du basket-ball du Real Madrid, a récemment accordé une interview en direct à l’occasion du gala télévisé #TheBestAssistance, une initiative qui fait la promotion de la vente aux enchères caritative que la Ligue ACB mène pour lever le plus de fonds possible dans la lutte contre COVID-19, la maladie qui maintient la planète entière en quarantaine.

Dans cette interview, Laso raconte sa routine et ce qu’il fait pour rester en contact avec le basket: “J’y pense toute la journée. Cela m’a donné le temps de m’asseoir et de regarder les matchs calmement, qu’il s’agisse de rencontres récentes ou anciennes. “

En outre, le coach madrilène a profité de l’occasion pour envoyer un message d’encouragement à toute la société espagnole, qui sera confinée pendant encore au moins un mois après la nouvelle prolongation de l’état d’alarme:

“Nous devons continuer à nous battre, continuer à nous battre. Nous devons valoriser au jour le jour. Le plus important est de penser que tout le monde se rétablit et revient à la normalité que nous avions auparavant. Nous devons valoriser ce que nous avions, notre vie normale. Nous devons être Convaincu de cela et alors seulement nous irons de l’avant “.

«Je sors aussi applaudir tous les jours à huit heures de l’après-midi. Je regarde tous les voisins faire de même et mettre de la musique et je pense qu’il est impossible que nous ne réussissions pas. De cette façon, il sera très facile de voir la lumière au bout du tunnel. nous allons gagner oui ou oui “.

