Pablo Laso, ironique sur le coronavirus et le voyage à Milan

On sait que Pablo Laso, entraîneur du Real Madrid, est généralement très particulier lorsqu’il parle à la presse. Le multi-champion avec l’équipe blanche a ajouté une nouvelle page à sa liste de phrases mythiques aujourd’hui, étant très ironique sur le voyage de son équipe à Milan dans le cadre de l’expansion du Coronavirus dans le nord de l’Italie.

On a demandé à Laso s’ils prendraient des mesures spéciales pour éviter la contagion, même si cela se jouerait à huis clos et sans rougir, il a déclaré: «Je ne sais pas si le médecin achètera des masques. Adidas je pense qu’il n’en a pas et Hugo Boss, l’autre sponsor, ne nous a pas non plus donné de masques. Il va donc falloir en faire avec une serviette en papier et deux élastiques »

Déjà un peu plus sérieux, Laso a déclaré qu’ils ne joueraient pas avec des masques et a déclaré que parmi les victimes de son équipe se trouvaient Anthony Randolph, Sergio Llull, Jordan Mickey et l’Argentin Gabriel Deck, auxquels Fabian Causeur pourrait s’ajouter. Un match clé pour Madrid mais au milieu de beaucoup de choses atypiques.

