Pablo Laso: “Nous devons améliorer les tirs si nous voulons gagner la Coupe”

Il Real Madrid il est devenu le premier finaliste du Copa del Rey de basket 2020, et il y est parvenu après s’être imposé de manière très simple à un Basket de Valence qui n’a pratiquement offert aucune opposition (91-68).

Après avoir terminé le match, Pablo Laso, l’entraîneur de Madrid, a fait les déclarations correspondantes d’après-match dans lesquelles il était content de la victoire mais sans baisser la garde à cause du duel qui attend son équipe demain dans la grande finale :

“Je pense que nous avons été très bons. Le travail au repos avait été très bon, bien que nous ayons échoué quelques tirs faciles. Notre mise en scène au troisième trimestre a été similaire. Nous avons eu plus de succès face au panier et je pense qu’il y a eu la différence”.

—- Nous sommes en finale! Le nôtre se penche sur @valenciabasket et se qualifie pour la septième année consécutive.

– Excellent travail TEAM!

✨ En vedette @ facucampazzo: 15 pts, 9 ânes, 7 rec; 31 val. @ waltertavares22: 9 pts, 10 reb, 3 tap; 21 val. # HalaMadrid pic.twitter.com/lv0iqVi9uq

– Basket du Real Madrid (@RMB basketball) 15 février 2020

“Le gros avantage que nous avons eu nous a permis de faire plus de rotations. Il y a eu des joueurs qui en très peu de temps ont fait un excellent travail. Je suis très heureux pour les garçons, d’avoir une autre finale. Oui, demain sera une autre guerre” .

Sur leurs rivaux possibles en finale (Andorre ou Malaga), Laso dit que l’un et l’autre peuvent parfaitement gagner Madrid et qu’à partir du moment où ils savent lequel des deux sera l’autre finaliste, ils se mettront immédiatement au travail Pour préparer le duel:

“En principe, je m’attends à un match très serré. L’Andorre a déjà montré que c’est une équipe très physique, avec du commerce. Ils donnent le sentiment qu’ils peuvent en gagner et ils le démontrent. Unicaja a le facteur de jouer à domicile.” ce que nous devons faire, c’est récupérer le plus rapidement possible du match d’aujourd’hui, et dès que les autres demi-finales se mettront au travail pour la finale. “

