Pacers contre Knicks Cotes, pronostics et pronostics de paris: Victor Oladipo brillera-t-il au Madison Square Garden?

Pacers chez Knicks Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Pacers -6,5

Plus / Moins: 211,5

Heure: 19 h 30 ET

Cotes dès vendredi. Pari Pacers-Knicks dans Indiana ou New Jersey? Check-out FanDuel et obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Indiana Pacers font leur retour de la pause des étoiles sur la route au Madison Square Garden contre une équipe des New York Knicks qui les a affrontés en deux matchs cette saison.

La star des Pacers, Victor Oladipo, disputera son huitième match cette saison. Peut-il lui et les Pacers commencer la deuxième moitié de leur saison avec une victoire sur la route?

Nos experts en paris prévisualisent le match ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Les Pacers ont été l’une des meilleures équipes de la NBA cette saison à couvrir les matchs sur route. Ils ont une fiche de 15-11 contre l’écart à l’extérieur, bon pour la cinquième place de la NBA cette saison. En tant que favoris sur la route, ils ont couvert cinq matchs consécutifs et ont une fiche de 8-6 contre l’écart cette saison.

Matt LaMarca: Tout sur Oladipo

Il s’agit d’un affrontement intéressant entre deux équipes évoluant dans des directions opposées, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser.

Les Knicks sont une mauvaise équipe, mais ils jouaient certains de leurs meilleurs matchs de basket-ball avant la pause des étoiles. Ils ont remporté quatre de leurs six derniers matchs – y compris une victoire contre les Pacers – et l’une de leurs deux défaites est survenue en double prolongation.

Pendant ce temps, les Pacers ont perdu six de leurs sept derniers matchs avant la pause des étoiles. Ils ont eu du mal à intégrer Victor Oladipo dans la programmation. Ils ont été 13,4 points de moins pour 100 possessions avec Oladipo sur le terrain cette saison, et il n’a tiré que 32,9% du terrain et 24,4% de la plage de 3 points depuis son retour de blessure. Il a également dirigé l’équipe dans l’utilisation pendant cette période, donc son inefficacité a vraiment blessé l’équipe.

Cela dit, il est difficile de voir cela se poursuivre indéfiniment. Oladipo était l’un des joueurs les plus importants des Pacers la saison dernière. Il n’est toujours pas un marqueur particulièrement efficace, mais il a tout de même mené l’équipe dans le différentiel de classement net la saison dernière. Les Pacers étaient meilleurs de +4,1 points pour 100 possessions avec Oladipo sur le terrain, donc sa présence devrait être une bonne chose à long terme.

Alors que les Pacers sont en meilleure santé, les Knicks font face à une blessure clé en ce moment. Elfrid Payton a été l’un des rares points positifs pour les Knicks cette saison, et il a été exclu avec une blessure à la cheville droite. Les Knicks ont gagné +7,0 points pour 100 possessions de mieux avec Payton sur le terrain, ce qui est la meilleure note de l’équipe.

Deuxième dans l’équipe? Ce serait Marcus Morris (+6,9 points pour 100 possessions), qui joue actuellement pour les Clippers de Los Angeles. Dans l’ensemble, les Knicks ont été surclassés de plus de 10 points pour 100 possessions avec les deux joueurs hors du terrain cette saison. Cela n’augure rien de bon pour leur succès ce soir contre les Pacers.

J’aime l’idée d’acheter bas sur les Pacers, qui sont probablement un peu sous-évalués compte tenu de leurs récents combats. Oladipo ne devrait que s’améliorer à mesure qu’il s’éloigne de sa blessure, et un match contre les Knicks pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné.

Choix du système de paris Pacers vs Knicks

Basé sur le système de paris Fade Tanking Teams PRO, les Knicks sont prêts à disparaître ce soir contre les Pacers.

Comme vous pouvez le voir, à la fin de la saison (définie comme le numéro de match 55 et au-delà), les pires équipes de la ligue (pourcentage de victoires inférieur à 40%) sont de terribles interprètes en tant que chiens à la maison contre ceux qui tentent toujours de se positionner en séries éliminatoires, comme les Pacers.

Au moment de la rédaction de cet article, plus de 80% des parieurs mettent les points avec l’Indiana, et l’histoire dit que c’est un bon endroit pour faire pivoter une stratégie de paris à contre-courant et se ranger du côté des masses. – PJ Walsh

Choix du système PRO: Pacers (-6,5)

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, IN and WV only.]

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.