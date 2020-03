Pacers vs Bucks Odds, Sharp Betting Pick: Smart Money Hitting Wednesday Over / Under

Crédit:

04 mars 2020 à 11h19 EST

À -11 contre les Indiana Pacers, les Milwaukee Bucks sont les plus grands favoris de la liste NBA de ce soir.

Alors que l’Indiana est solidement dans le tableau des éliminatoires de la Conférence Est, les 52-9 Bucks devraient gagner ce match facilement.

Soixante-neuf pour cent des parieurs sont à l’aise de payer le gros prix avec Milwaukee, mais les tranchants se concentrent plutôt sur les Pacers contre les Bucks sur / sous.

Décrivons comment les pros parient Pacers contre Bucks mercredi soir.

* Chances à compter de mercredi à 10 h 30 HE

Pacers contre Bucks Sharp Betting Pick

19 h ET | ESPN

Le simple fait de comparer l’ouverture aux cotes actuelles ne rend pas justice à ce jeu. Ce total s’est ouvert à 222 et c’est exactement là où il se trouve actuellement.

Cependant, après avoir commencé à 222, ce nombre a atteint un consensus de 223, et c’est à ce moment-là que les objets tranchants ont frappé.

Les signaux de paris de Sports Insights, qui suivent et rapportent les paris professionnels en temps réel, ont déclenché trois indicateurs distincts de l’argent intelligent sur le dessous, expliquant pourquoi le total est redescendu à 222,5 sur DraftKings Sportsbook, et même à 222 dans la plupart des livres à travers le marché.

De plus, seulement 34% des paris sur le total ont atterri sur le dessous, mais ces billets représentent 63% de l’argent, il est donc raisonnable de conclure que de plus gros paris de parieurs influents soutiennent les Pacers contre les Bucks.

Angle aigu: En dessous de (déplacé de 223 à 222,5)