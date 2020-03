Pacers vs Bucks Picks, Paris Cotes & Predictions: Faire confiance à Milwaukee comme favori à deux chiffres de la maison?

Crédit:

Crédit photo: Andy Lyons / .. Sur la photo: Myles Turner et Khris Middleton

Mar 04, 2020, 05:38 PM ESTLes cotes de paris mises à jour pour le match de mercredi contre les Bucks contre les Pacers NBA ont favorisé Milwaukee de 11 points à domicile, et le total est fixé à 221,5.Les parieurs nets ont trouvé de la valeur sur ce dessus / dessous, et notre expert NBA Matt Moore a fait un choix sur le spread.Voir toutes les analyses, y compris le choix pointu et la prédiction d’experts, ci-dessous.

Pacers at Bucks Picks, Cotes et pronostics de paris

Spread: Bucks -10,5

Plus / Moins: 222

Heure: 19 h ET

Chaîne de télévision: ESPN

Les Bucks ont clairement des attentes élevées, car des parties du monde des médias de la NBA les ont vraiment remis en question après une défaite consécutive sur la route lundi contre le Miami Heat, qui a été génial à domicile cette année.

Ils chercheront à rebondir à domicile ce soir contre les Pacers, qui ont remporté quatre matchs de suite après avoir vraiment traversé la majeure partie de février.

Quelle est la valeur de celui-ci? Nos experts décomposent tout cela ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Les bonnes équipes gagnent; grandes équipes couvrent. Et les Bucks sont clairement une grande équipe. Ils ont une fiche de 35-26 contre l’écart cette saison, dont un dossier de 27-3 en direct et de 18-12 contre l’écart à domicile.

Les Pacers, quant à eux, ne sont que 16-14 sur la route, bien qu’ils aient été des paris à spreads rentables à cet endroit, avec une fiche de 17-12-1 ATS.

Rapport Sharp Pacers-Bucks

Le simple fait de comparer l’ouverture aux cotes actuelles ne rend pas justice à ce jeu. Ce total s’est ouvert à 222, et c’est exactement là où il se trouve actuellement.

