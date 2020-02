Pacers vs Raptors Cotes, pronostics et pronostics de paris: Comment les objets tranchants sont-ils répartis, total

Pacers at Raptors Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Raptors -5,5

Plus / Moins: 218,5

Heure: 18 h ET

TV: League Pass

Cotes dès dimanche après-midi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Raptors de Toronto continuent de croiser, et les Indiana Pacers continuent de glisser. Les Pacers ont été très décevants depuis qu’ils ont accueilli à nouveau Victor Oladipo, bien qu’il soit douteux pour le match d’aujourd’hui.

Vont-ils retrouver leur chimie de début de saison et surprendre à Toronto? Ou les Raps continueront-ils à gérer leurs affaires? Nos experts le décomposent.

Tendances de paris à connaître

Les Raptors ont pris soin des affaires dans cette situation cette saison, avec un dossier de 17-11 contre l’écart à domicile et 23-16 comme favoris. En tant que favoris à domicile, ils sont 17-9 ATS, ce qui donne aux parieurs un solide retour sur investissement de 29,8%.

Les Pacers, cependant, ont également été bons à cet endroit, avec une fiche de 16-11 contre l’écart sur la route cette année. Ils ont connu des difficultés ces derniers temps, remportant seulement trois de leurs 10 derniers matchs d’affilée.

Mears: Comment les Sharps parient Indy-Toronto

Étant donné la domination des Raptors cette saison à 41-15 au total, ainsi que les difficultés récentes des Pacers (ils ont battu Milwaukee l’autre jour sans Giannis, pour être juste), il n’est pas surprenant de voir le public partout à Toronto ce soir: les Raptors sont obtenir 82% des paris et 77% de l’argent parié sur l’écart, qui est monté à Raps -5,5 après l’ouverture à -4,5.

Et il semble que les objets tranchants soient pour l’instant du même côté:

Jusqu’à présent, nous avons suivi un mouvement de vapeur sur ce jeu, qui s’est produit à Raps -5. Il y a cependant eu une certaine résistance du marché, car il n’a bougé que d’un point malgré la vapeur et l’action publique massive.

Le over / under est plus intéressant à partir de maintenant, et ce jeu a déjà vu un volume assez élevé de paris, ce qui indique que c’est déjà un marché assez liquide. Nous suivons 75% des paris sur le dessus mais 76% des paris sur le dessous. Cela indique définitivement de l’argent sur le dessous, car il a en fait baissé d’un point malgré les parieurs publics qui martèlent l’autre côté.

Je pense que les Pacers sont l’équipe la plus intéressante à surveiller pour le reste de la saison régulière. Ils ont une tonne de talent, et il semblait qu’ils décolleraient une fois que la star Victor Oladipo serait revenue d’une absence prolongée pour blessure.

Cela ne s’est toutefois pas produit; en fait, ils ont été bien pires avec lui. Les mesures sont assez brutales: les Pacers ont été de 8,0 points pour 100 possessions pire avec lui au sol contre. Le plus gros problème a été l’offensive, qui a plongé d’un énorme 9,9 / 100 avec Dipo.

Les choses pourraient et devraient probablement tourner à un moment donné cette année: Dipo est un joueur génial, et il donne aux Pacers un meilleur profil de tir. Le problème est qu’ils n’ont tout simplement pas pu tirer. Il est le plus grand coupable: bien qu’il soit un tireur de carrière à 44,1%, il est à 33,3% cette année. Son pourcentage de 3 points est en baisse à un misérable 25,0%. Qu’il ne soit toujours pas à 100% ou tout simplement rouillé, c’était moche.

Mais les Pacers n’ont pas à s’inquiéter de cette dynamique aujourd’hui, car il doute de jouer. La chimie reviendra-t-elle automatiquement avec les piliers de l’infraction? Telle est la question de l’inclinaison d’aujourd’hui.

Je pencherais les Raptors – ils ont été tellement bons à cet endroit et je suis sceptique que les Pacers puissent continuer à changer de commutateur avec différents gars – et les dessous, étant donné l’argent tranchant sur ce dernier pari.

Moore: Comment je parie le match de ce soir

J’ai joué un rôle important dans les équipes à domicile de la conférence de l’Est cette saison. Les favoris à domicile contre l’Est sont 91-74-4 (55%) ATS cette saison. Mais avec Nick Nurse’s Raptors, ça va encore mieux. En deux saisons, les Raptors ont une fiche de 26-18 (59%) ATS comme favori à domicile contre les équipes de la Conférence de l’Est.

Cette marge baisse par rapport aux très bonnes équipes; face à des équipes avec un pourcentage de victoires supérieur à 60%, les Raptors passent à seulement 7-6 ATS sous Nurse à domicile. Mais les Pacers sont juste légèrement en dessous de cette marque.

Indiana a joué les Raptors très près de chez lui plus tôt cette saison. Mais sur la route, les Raptors ont été beaucoup plus coriaces. Une mise en garde: Victor Oladipo est sorti dans ce jeu, ce qui, je pense, aide en fait les Pacers à retrouver le rythme qui les rendait si bons avant leur séquence de défaites avant le week-end des étoiles.

Cependant, avec une ligne en dessous de deux possessions, je prends Toronto.

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, IN and WV only.]

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.