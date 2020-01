Packers-49ers: Boyz II Men, nous a donné un bel hymne national

Avant le match de championnat NFC des Packers-49ers dimanche, le groupe R & B / hip-hop Boyz II Men a interprété l’hymne national au Levi’s Stadium. La performance elle-même était absolument phénoménale, et elle a fait éclater la chanson autrement fade (ne pas @ me):

ET LA MAISON DU BRAVE #NFLxFOX Boyz II Men con la emotiva interpretación del himno nacional de los Estados Unidos de América and el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

pic.twitter.com/SK2gsK0zM4

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 19 janvier 2020

Alors que le groupe est originaire de Philadelphie, Boyz II Men a interprété la chanson avant les 49ers matchs à domicile dans le passé. Alors pourquoi le groupe semble-t-il être des fans de San Francisco s’ils viennent de Philadelphie, vous vous demandez probablement? Apparemment, tout cela vient d’un des membres fondateurs du groupe, Nate Morris, et de son expérience avec un tyran à l’école primaire.

“Quand j’étais enfant, quand j’avais 6 ou 7 ans, il y avait ce tyran qui me battait tout le temps”, a déclaré Morris en 2013 via le Las Vegas Sun. «Un jour, il est venu à l’école et il était tout fou. Vraiment, vraiment bouleversé. J’ai demandé à un de mes amis pourquoi il était tellement énervé et il a répondu: «Les Cowboys ont joué un match hier soir et ils ont perdu.» »

Morris a demandé: «Qui joueraient-ils?». Son ami a répondu: «Ils ont joué les Niners.»

“J’ai dit:” D’accord, je saute par là-bas “”, a déclaré Morris. “Je suis un fan de Niner depuis.”

En fait, le groupe avait une fois parié avec le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers pour qu’il porte un maillot des 49ers. En 2012, TMZ a rapporté que le QB devait porter un maillot de San Francisco pour la disponibilité des médias après que Rodgers a demandé au groupe de chanter l’hymne national au Lambeau Field. Le pari était que si les 49ers battaient les Packers lors de la semaine 1, alors Rodgers devrait enfiler le maillot.

Les 49ers ont gagné 30-22, mais apparemment, Rodgers n’a jamais réussi.

En appuyant sur le maillot maintenant! RT @shawnstockman Et ça devrait être ça pour le jeu Packer / 9er. On dirait qu’un maillot sera porté !!

– Boyz II Men (@BoyzIIMen) 9 septembre 2012

Si les 49ers battent Green Bay et se rendent au Super Bowl pour affronter les Chiefs de Kansas City, on pourrait penser que Boyz II Men pourrait se rendre à Miami. Demi Lovato chante l’hymne, mais le groupe peut certainement continuer à être fan.