Pari du jour: Atlanta Hawks @ Washington Wizards USA / NBA

Une nouvelle journée NBA nous amène le match entre Atlanta Hawks et Washington Wizards ce soir. Les Hawks apparaissent à l’événement après avoir perdu clairement contre les Grizzlies de Memphis lundi dernier pour un résultat de 127-88, tandis que les Wizards arrivent au match après avoir perdu contre Portland Trail Blazers mercredi pour un résultat de 125-104 .

Les Hawks d’Atlanta ont ajouté deux victoires consécutives jusqu’à ce que les Grizzlies de Memphis lui donnent un bain de réalité lundi dernier en gagnant très clairement. Avec ce résultat, l’équipe est toujours à la base de la division sud-est, à vingt et un matchs et demi de la chaleur, tandis que dans le classement de l’Est, ce sont les quatorzième à huit matchs et demi de la magie qui sont huitièmes.

Les Hawks sont dix-septième en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 111,1 points par match, alors qu’ils sont vingt-deuxièmes en rebonds, vingtième en passes décisives donnant une moyenne de 23,8 passes par jour et, en outre, ils sont vingt-neuf en défense parce qu’ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 119,2 points cette saison. Le meilleur buteur de l’équipe est Trae Young avec une moyenne de 29,6 points et 9,3 passes décisives, tandis que John Collins ajoute 21,1 points et 10,1 rebonds et De’Andre Hunter apporte 12,3 points. Parmi les blessés se trouvent Capela et Labissiere.

Les Wizards de Washington ont perdu pour la deuxième fois consécutive et pour la sixième fois au cours des huit derniers matchs joués après avoir joué contre Portland Trail Blazers mercredi dernier. Avec cette défaite, l’équipe continue troisième dans la division sud-est, dix-sept et demi de la chaleur, tandis que dans l’est, elle suit les neuvièmes à quatre matchs et demi à Orlando dans sa lutte particulière pour atteindre la huitième position.

Les Wizards sont sixièmes en attaque grâce aux 115,9 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont vingt-huitièmes en rebonds, les dixièmes de passes décrochées donnant une moyenne de 25,5 passes par match et, finalement, ils sont trentièmes en défense car ils permettent aux adversaires de marquer la moitié de 120,2 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Bradley Beal avec une moyenne de 30,4 points et 6,1 passes décisives, tandis que Rui Hachimura ajoute 14 points et Davis Bertans ajoute 15,3 points. Bryant a raté le match de mercredi, mais son retour est prévu pour le match de ce soir.

Washington joue pour la troisième fois en quatre jours, tandis que les Hawks ont profité de trois jours de congé pour récupérer et surmonter la défaite contre Memphis. Les deux équipes sont, en ce moment, hors de la zone des séries éliminatoires et se concentrent peut-être davantage sur des objectifs à plus long terme. Les Wizards ont eu du mal à obtenir les matchs à domicile cette année, avec une fiche de 14-15 contre eux, tandis qu’Atlanta met leur partiel à l’extérieur avec un triste 6-25. Malgré cela, le reste apprécié pourrait donner aux Hawks d’Atlanta un avantage aujourd’hui.

Match: Atlanta Hawks @ Washington Wizards

Pari: Atlanta Hawks (+3,0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

