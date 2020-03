Pari du jour: Boston Celtics @ Indiana Pacers USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué par les Boston Celtics et les Indiana Pacers ce soir. Les Celtics arrivent au match après avoir perdu à domicile pour un résultat de 105-104 contre Oklahoma City Thunder dimanche dernier, tandis que les Pacers se présentent après avoir gagné à l’extérieur pour un résultat de 112-109 contre Dallas Mavericks, également dimanche dernier.

Les Celtics de Boston ont perdu pour la deuxième fois de suite et pour le quatrième lors des cinq derniers matchs disputés dimanche dernier contre le Thunder à domicile. Avec cette défaite, l’équipe a débuté lundi en deuxième position dans la division Atlantique, à trois matchs des Raptors, tandis qu’au classement de l’Est, elle est troisième, dix matchs et demi des Bucks, qui mènent confortablement cette Conférence

Les Celtics sont douzièmes en attaque cette année car ils marquent en moyenne 113 points par match, alors qu’ils sont neuvièmes en rebonds, vingt-cinquièmes en passes décisives avec une moyenne de 22,9 passes par match et, en plus, ils sont premiers en défense car ils limitent les rivaux à 106,8 points cette année. L’attaque de l’équipe est menée par Kemba Walker avec une moyenne de 21,4 points et 4,1 rebonds, tandis que Jayson Tatum ajoute 23,4 points et Jaylen Brown contribue avec 20,4 points et 6,4 rebonds. Walker, qui a raté plusieurs matchs après que l’All-Star est déjà de retour dans l’équipe, tandis que Brown est toujours blessé.

Indiana Pacers a gagné pour la deuxième fois consécutive et pour le sixième lors des sept derniers matchs joués après avoir battu les Mavs dimanche à l’extérieur de la maison. Avec cette victoire, l’équipe est deuxième dans la division centrale, à quatorze matchs des Bucks, tandis qu’au classement de l’Est, elle est cinquième, quatorze matchs, également de Milwaukee.

Les Pacers sont vingt-deuxièmes en attaque cette saison avec une moyenne de 109,3 points par match, alors qu’ils sont vingt-quatorze en rebonds, cinquième en passes décisives donnant une moyenne de 26 passes par nuit et, enfin, ils sont cinquième en défense parce qu’ils limitent les adversaires à 107,3 ​​points cette saison. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, Malcolm Brogdon se démarque avec une moyenne de 16,3 points et 4,7 rebonds, Domantas Sabonis avec 18,3 points et 12,5 rebonds et T.J. Warren avec 18,6 points. Lamb a été blessé toute la saison fin février et Brogdon s’est blessé devant les Bucks le 4 mars et sera évalué semaine après semaine.

Les Pacers viennent à ce rendez-vous avec un 4-1 en faveur lors des cinq derniers matchs, mais ils doivent tenir compte de la blessure de Brogdon qui oblige l’équipe à faire des tests avec d’autres joueurs et sans avoir Lamb. Boston ne traverse pas son meilleur moment, mais deux de ses dernières défaites ne sont qu’à un point d’écart, nous nous rapprochons donc d’un retour à la victoire des Boston Celtics ce soir.

Match: Boston Celtics @ Indiana Pacers

Pari: Indiana Pacers (-2.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

