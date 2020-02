Pari du jour: Brooklyn Nets @ Miami Heat USA / NBA

Un nouveau jour de la NBA nous amène le match joué par Brooklyn Nets et Miami Heat ce soir. Les Nets se sont présentés au match après avoir perdu hier face aux Atlanta Hawks pour un résultat de 141-118, tandis que Miami Heat a été imposé hier aux Dallas Mavericks pour un résultat de 126-118.

Brooklyn Nets a subi une grave défaite hier contre les Hawks d’Atlanta et avec cette défaite est quatrième dans la division de l’Atlantique à quinze et demi des Raptors, qui mènent ce classement, tandis que dans le classement de la Conférence de l’Est est septième, avec cinq matchs d’avance sur les Wizards, qui sont neuvièmes.

Les Nets sont vingtièmes en attaque cette saison grâce aux 110,5 points qu’ils marquent en moyenne par match, alors qu’ils sont deuxièmes en rebonds, seizièmes en passes décisives donnant une moyenne de 23,9 passes à chaque match et, en plus, ils sont seizièmes en défense parce qu’ils permettent Les rivaux marquent en moyenne 110,6 points cette année. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, Caris LeVert se démarque avec une moyenne de 16,3 points, Spencer Dinwiddie avec 20,8 points et 6,6 passes décisives, Joe Harris avec 13,6 points et Garrett Temple avec 10,3 points. Irving est toujours hors de l’équipe après avoir subi une opération à l’épaule il y a quelques jours.

Miami Heat s’est clairement imposé hier aux Dallas Mavericks et vise une nouvelle victoire dans un deuxième match consécutif. L’équipe est placée avec dix matchs d’avance sur le Magic dans la lutte qui se maintient avec le Magic pour le leadership de la division Sud-Est, tandis que dans le classement de l’Est, elle est quatrième, à quatorze matchs des Bucks, que ces les hauteurs semblent inaccessibles.

Les Heat sont quatorzièmes en attaque cette année grâce à la moyenne de 112,5 points marqués par match, alors qu’ils sont dix-septièmes en rebonds, neuvième en passes décrochées donnant une moyenne de 25,7 passes par nuit et, enfin, ils sont onzièmes en défense car ils permettent aux rivaux Marquez en moyenne 109,3 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Jimmy Butler avec une moyenne de 20,5 points et 6,8 rebonds, tandis que Goran Dragic ajoute 16,3 points et Bam Adebayo ajoute 16,2 points et 10,5 rebonds. Leonard et Herro n’ont pas participé à la réunion d’hier et à ce stade, leur participation à la réunion d’aujourd’hui est encore incertaine.

Aujourd’hui, deux équipes sont mesurées qui arrivent après avoir joué hier et avec plusieurs matchs accumulés dans le dos cette semaine. Les Nets ont eu des problèmes à l’extérieur toute la saison, tandis que Miami est fort sur leur terrain, ce qui en fait un favori pour ce match.

Match: Brooklyn Nets @ Miami Heat

Pari: Miami Heat

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

