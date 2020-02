Pari du jour: Denver Nuggets @ LA Clippers USA / NBA

Un nouveau jour de la NBA nous apporte le jeu auquel Denver Nuggets et LA Clippers jouent ce soir. Les Nuggets arrivent au match après avoir gagné à domicile mardi dernier contre Detroit Pistons pour un résultat de 115-98, tandis que les Clippers se présentent après avoir battu Phoenix Suns loin de chez eux mercredi pour un résultat de 102-92 .

Denver Nuggets a gagné pour la deuxième fois consécutive mardi dernier lorsque les Pistons ont été mesurés à domicile. Avec cette victoire, l’équipe est placée avec quatre matchs d’avance sur Oklahoma City Thunder et Utah Jazz dans la division Nord-Ouest et deuxième à cinq matchs des Lakers au classement de l’Ouest.

Les Nuggets sont dix-neuvièmes en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 110,7 points par match, alors qu’ils sont vingtièmes en rebonds, quatrièmes en passes décrochées donnant une moyenne de 26,5 passes par jour et, en plus, ils sont cinquièmes en défense parce qu’ils limitent les rivaux à la moyenne de 106,8 points par match. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe figurent Jamal Murray avec 18,9 points et 3,9 rebonds, Nikola Jokic avec 20,8 points et 10 rebonds et Will Barton avec 14,8 points.

LA Clippers a gagné pour la deuxième fois consécutive après trois matchs perdus après avoir remporté les Suns à l’extérieur mercredi dernier. Avec cette victoire, l’équipe est deuxième dans la division Pacifique, à six matchs des Lakers, tandis que dans l’Ouest, elle est toujours troisième, avec six matchs également différents des Lakers, qui mènent ce classement.

Les Clippers sont sixièmes en attaque cette année grâce aux 115,6 points marqués en moyenne par match, alors qu’ils sont troisièmes en rebonds, dix-septième en passes décisives donnant une moyenne de 23,9 passes par nuit et, enfin, ils sont treizièmes en défense car ils permettent aux adversaires Marquez en moyenne 109,8 points à chaque match cette saison. Kawhi Leonard est le meilleur buteur de cette équipe avec une moyenne de 27,1 points et 7,7 rebonds, tandis que Paul George ajoute 21 points et 5,9 rebonds et Lou Williams contribue 19,1 points et 5,8 passes décisives.

Ce sera une rencontre intéressante entre deux équipes à fort potentiel au sein de la Conférence Ouest. La différence entre les deux est que Denver se concentre davantage sur la défense, tandis que les Clippers optent davantage pour l’attaque. Les Nuggets ont déjà réussi à battre les Clippers lors de leur premier rendez-vous cette saison, mais ils l’ont fait sans George partant dans les Clippers, nous voyons donc une victoire de LA Clippers plus près ce soir.

Match: Denver Nuggets @ LA Clippers

Pari: LA Clippers (-5.5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

