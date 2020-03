Pari du jour: Houston Rockets @ Charlotte Hornets USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match joué par les Houston Rockets et Charlotte Hornets ce soir. Les Rockets ont participé à l’événement après avoir perdu à domicile pour un résultat de 120-105 contre LA Clippers jeudi dernier, tandis que les Hornets ont perdu jeudi dernier également contre Denver Nuggets à domicile pour un résultat de 114-112.

Les Houston Rockets ont perdu pour la deuxième fois consécutive après avoir accumulé six victoires consécutives après avoir joué contre les Clippers à domicile jeudi dernier. Avec cette défaite, l’équipe se positionne comme un leader dans la division Sud-Ouest, avec deux matchs avec avantage sur Dallas Mavericks, tandis que dans le classement de l’Ouest, elle est quatrième à huit matchs et demi loin des Lakers, leaders de cette Conférence.

Les Rockets sont deuxièmes en marquant cette année grâce aux 118,7 points qu’ils marquent par match, alors qu’ils sont treizièmes en rebonds, vingt-neuf en passes décrochées donnant une moyenne de 21,4 passes par match et, en plus, ils sont vingt-troisième en défense parce qu’ils tolèrent leurs rivaux. 114,3 points de moyenne cette année. James Harden est le meilleur buteur de cette équipe avec une moyenne de 34,6 points et 7,3 passes décisives, tandis que Russell Westbrook ajoute 27,5 points et 8,1 rebonds et Eric Gordon ajoute 14,5 points. Gordon a quitté la réunion devant les Clippers et n’a toujours pas de date de retour claire.

Charlotte Hornets s’est battue jusqu’à la fin du match contre Denver pour remporter une victoire, mais n’a pas pu remporter la victoire. Avec cette défaite, l’équipe reste quatrième dans la division sud-est, à dix-neuf matchs de la chaleur, tandis que dans l’est, elle est dixième, six matchs de la magie, qui sont huitièmes.

Les Hornets marquent en moyenne 102,1 points cette année et occupent donc la trentième place au classement d’attaque de la NBA, alors qu’ils sont vingt-troisième en rebonds, vingt et unième en passes décisives donnant une moyenne de 23,7 passes par nuit et, finalement, ils sont douzième en défense car ils limitent les rivaux à 109,5 points. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, Terry Rozier se démarque avec une moyenne de 17,5 points et 4,4 rebonds, PJ Washington avec 12,2 points et 5,5 rebonds et Devonte ’Graham avec 17,8 points et 7,5 passes décisives.

Les Hornets ont plusieurs défaites très serrées sur le tableau de bord, mais les Rockets ont eu une très bonne dynamique jusqu’à ce qu’ils aient perdu deux matchs consécutifs contre les Knicks et les Clippers. Aujourd’hui, c’est un affrontement entre deux équipes avec deux styles très différents, les Rockets étant clairement axés sur l’attaque, nous voyons donc une victoire des Houston Rockets ce soir.

Match: Houston Rockets @ Charlotte Hornets

Pari: Houston Rockets (-8,0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.