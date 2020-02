Pari du jour: Indiana Pacers @ New York Knicks USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué ce soir par les Indiana Pacers et les New York Knicks. Les Pacers arrivent au match après avoir battu les Milwaukee Bucks à domicile mercredi dernier devant le All-Star pour un résultat de 118-111, tandis que les Knicks se présentent après avoir perdu contre les Wizards de Washington à domicile pour un résultat de 114- 96, également mercredi dernier.

Les Indiana Pacers ont remporté le tout-puissant Milwaukee mercredi dernier, même si l’adversaire n’avait pas Antetokpunmpo dans ses rangs et cela lui a permis d’éviter une nouvelle défaite qui aurait été la septième consécutive. Avec cette victoire, l’équipe s’est classée deuxième de la division centrale à quatorze matchs et demi des Bucks et sixième à l’est, avec les mêmes matchs à l’extérieur contre Milwaukee dans ce classement.

Les Pacers sont vingt et unième en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 109,7 points, alors qu’ils sont vingt-six en rebonds, sixième en passes décrochées donnant une moyenne de 26,2 par jour et, en plus, ils sont neuvièmes en défense car ils limitent les rivaux à 107,6 points . Les meilleurs buteurs de l’équipe sont Malcolm Brogdon avec 16,6 points et 4,7 rebonds, Domantas Sabonis avec 18,3 points et T.J. Warren avec 18,5 points.

Les Knicks de New York ont ​​perdu pour la deuxième fois consécutive mercredi dernier contre les Wizards et avec la défaite, ils se tenaient à la queue de la division Atlantique, à vingt-trois matchs des Raptors, tandis qu’à l’Est, il reste en treizième position, sept jeux de la magie qui sont huitièmes.

Les Knicks sont vingt-huitième en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 104,8 points par jour, alors qu’ils sont sixième en rebonds, vingt-huitièmes en passes décisives donnant une moyenne de 21,7 par nuit et, enfin, ils sont dix-neuvième en défense parce qu’ils tolèrent que leurs rivaux marquent un Moyenne de 111,7 points cette année. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, on compte RJ Barrett avec 13,6 points et 5,1 rebonds en moyenne, Julius Randle avec 19,3 points et 9,6 rebonds et Reggie Bullock avec 10,1 points.

New York a des problèmes de jeu qui ont été évidents lors des deux derniers matchs de la compétition après avoir remporté quatre matchs de suite. Indiana, quant à lui, a réussi à gagner à nouveau après avoir laissé derrière lui une mauvaise séquence qui l’avait conduit à perdre six matchs. Aujourd’hui, les Knicks auront des problèmes sans Morris Sr sur le terrain, tandis que les Pacers semblent rétablis et en forme, nous voyons donc une victoire d’Indiana Pacers de plus près ce soir.

Match: Indiana Pacers @ New York Knicks

Pari: Indiana Pacers (-6,0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

