Pari du jour: Indiana Pacers @ Toronto Raptors USA / NBA

Une nouvelle journée NBA nous donne le match qu’Indiana Pacers et Toronto Raptors joueront ce soir. Les Pacers arrivent au match après avoir gagné à l’extérieur contre les Knicks de New York vendredi dernier pour un résultat de 106-98, tandis que les Raptors viennent au rendez-vous après avoir également remporté à domicile vendredi contre Phoenix Suns pour un résultat de 118 à 101.

Les Indiana Pacers ont remporté les Knicks à l’extérieur dans ce qui est devenu leur deuxième victoire consécutive, surmontant une mauvaise séquence qui les avait conduits à perdre six matchs consécutifs. Avec cette victoire, l’équipe se classe deuxième dans la division centrale, à quatorze matchs et demi des Bucks, tandis que dans l’Est, elle est toujours en sixième position, également à quatorze matchs et demi de Milwaukee.

Les Pacers sont vingt et unième en attaque cette saison parce qu’ils marquent en moyenne 109,7 points par jour, alors qu’ils sont vingt-six en rebonds, sixième en passes décrochées donnant une moyenne de 26,1 par nuit et, en outre, ils sont huitièmes en défense parce qu’ils limitent leurs rivaux à 107,4 points dans chaque match cette année. Parmi les joueurs qui marquent le plus, Malcolm Brogdon avec 16,6 points et 4,7 rebonds, Domantas Sabonis avec 18,4 points et 12,5 rebonds et T.J. Warren avec 18,7 points.

Les Raptors de Toronto, quant à eux, se sont remis de la défaite avant que l’All-Star gagne à nouveau, cette fois contre les Phoenix Suns, ajoutant seize victoires lors des dix-sept derniers matchs joués. Avec ce résultat, Toronto conserve un match et demi d’avance sur les Celtics dans la division Atlantique, tandis que dans l’Est, elle continue deuxième, à six matchs et demi des Bucks.

Les Raptors sont douzièmes en attaque cette saison car ils marquent en moyenne 113 points, alors qu’ils sont quinzièmes en rebonds, neuvième en passes décisives donnant une moyenne de 25,6 par match et, enfin, ils sont quatrièmes en défense car ils limitent les rivaux à 106,5 points. cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Pascal Siakam avec une moyenne de 23,8 points et 7,6 rebonds, tandis que Kyle Lowry ajoute 19,5 points et 7,7 passes et Fred VanVleet ajoute 17,9 points et 6,8 passes. Gasol ne participe pas au match de ce soir en raison d’une blessure comme Powell.

Les Pacers cumulent deux victoires consécutives, mais ce n’est pas la première fois qu’ils affrontent les Raptors ce mois-ci et ils ont déjà montré certains problèmes pour se mesurer au champion actuel. Les Raptors, quant à eux, ont seize victoires lors des dix-sept derniers matchs joués et maintiennent le leadership dans la division de l’Atlantique. Bien que l’équipe n’ait pas de joueurs importants comme Gasol et Powell, elle a encore beaucoup de poudre à canon pour prendre le match ce soir.

Match: Indiana Pacers @ Toronto Raptors

Pari: Toronto Raptors (-5,0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

