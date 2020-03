Pari du jour: LA Clippers @ Houston Rockets USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match qui affrontera LA Clippers ce soir et les Houston Rockets ce soir. Les Clippers arrivent au match après avoir gagné à l’extérieur contre Oklahoma City Thunder mardi dernier pour un résultat de 109-94, tandis que les Rockets se présentent après avoir perdu à l’extérieur contre les Knicks de New York mardi pour un résultat de 125-123.

LA Clippers a ajouté une nouvelle victoire à l’extérieur contre le Thunder mardi dernier et place ainsi sa marque dans cinq victoires consécutives à ce jour. Avec ce triomphe, l’équipe est deuxième dans la division Pacifique à cinq matchs et demi des Lakers, tandis que dans la Conférence de l’Ouest, elle est également deuxième à la même distance des Lakers, leaders.

Les Clippers sont sixièmes en attaque cette année grâce aux 116,1 points marqués en moyenne chaque jour, alors qu’ils sont troisièmes en rebonds, dix-septième en passes décisives avec une moyenne de 24 passes par nuit et, de plus, ils sont treizièmes en défense car ils permettent Les rivaux marquent en moyenne 109,8 points cette année. Parmi les meilleurs buteurs, il y a Paul George avec une moyenne de 21,1 points et 5,8 rebonds, tandis que Kawhi Leonard a 27 points et 7,5 rebonds et Lou Williams contribue avec 19,1 points et 5,8 passes décisives.

Les Rockets de Houston, quant à eux, ont tenté de gagner les Knicks mardi par actif et passif mais ont échoué et perdu par seulement deux points. Avec cette défaite, l’équipe reste en tête dans la division Sud-Ouest avec trois matchs avec avantage sur les Mavericks, tandis que dans l’Ouest, elle est à quatre à huit matchs des Lakers.

Les Rockets sont deuxièmes en marquant cette année parce qu’ils obtiennent une moyenne de 118,9 points par jour, alors qu’ils sont quatorzièmes en rebonds, vingt-neuf en passes avec une moyenne de 21,5 passes par match et, finalement, ils sont vingt-et-unième en défense parce qu’ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 114,3 points chaque nuit. Le meilleur buteur de l’équipe est James Harden avec une moyenne de 24,9 points et 7,4 passes décisives, tandis que Russell Westbrook ajoute 27,8 points et 7,9 rebonds et Eric Gordon contribue avec 14,8 points.

Les Rockets ont affronté les Knicks lors de leur dernier match, en se concentrant sur certains des problèmes qui retiennent l’équipe en attaque, et qui pourraient être fatals à un adversaire avec un rang plus élevé ce soir. Les Clippers arrivent armés pour ce match et, par conséquent, nous voyons une victoire de LA Clippers plus près ce soir.

Match: LA Clippers @ Houston Rockets

Pari: LA Clippers (+1.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.