Pari du jour: Memphis Grizzlies @ Brooklyn Nets USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match joué par Memphis Grizzlies et Brooklyn Nets ce soir. Les Nets tenteront d’ajouter une nouvelle victoire aujourd’hui après celle remportée hier contre les Celtics de Boston, tandis que les Grizzlies de Memphis espèrent ajouter une troisième victoire consécutive, cette fois loin de chez eux.

Memphis Grizzlies a une bonne dynamique de jeu depuis qu’il a réussi à surmonter une mauvaise séquence qui l’a conduit à perdre cinq matchs de suite et détient désormais un record de deux victoires cumulées. L’équipe vise une troisième victoire et la septième au cours des treize derniers matchs joués lorsque les Nets sont mesurés ce soir.

Les Grizzlies sont huitièmes au classement de la Conférence Ouest, avec trois matchs et demi devant Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans et Sacramento Kings, donc avec trois équipes sur leurs talons, ils doivent bien jouer et remporter des victoires s’ils veulent atteindre aux éliminatoires. En attaque, l’équipe a une moyenne cumulée cette saison de 112,7 points par match et à sa dernière date avec la compétition, il a marqué un total de 127 points, un exploit qu’il doit répéter ce soir s’il veut gagner.

Lors de la dernière réunion, Gorgui Dieng a marqué un total de 17 points et obtenu 10 rebonds, tandis que Jonas Valanciunas a ajouté 15 points et 15 rebonds, tandis que Tyus Jones a contribué 15 points et neuf passes décisives. L’équipe elle-même est plus faible en défense où elle permet aux rivaux de marquer une moyenne de 114,3 points, même si au cours des trois derniers matchs, elle a limité les rivaux à une moyenne de 93,3 points.

Les Nets de Brooklyn sont revenus sur le chemin de la victoire hier après avoir battu les Celtics de Boston pour un résultat de 129-120. Le but est donc d’ajouter une nouvelle victoire à domicile où c’est une redoutable équipe cette année.

Malgré leur récente mauvaise séquence, les Nets restent à la huitième place de la Conférence Est et ont une avance de cinq matchs sur les Wizards de Washington, leur poursuivant le plus immédiat.

Les Nets n’ont pas bien performé en attaque cette année où ils ne marquent en moyenne que 110,6 points, bien que contre les Celtics ils aient réussi à marquer un total de 129 points, ils devront donc faire un effort similaire pour gagner aujourd’hui.

Le meilleur buteur contre Boston a été Caris LeVert avec un total de 51 points et cinq passes décisives, tandis que Luwawu-Cabarrot a ajouté 16 points et huit rebonds et Spencer Dinwiddie a ajouté 14 points et quatre passes décisives.

Défensivement, l’équipe permet aux rivaux de marquer une moyenne de 111,2 points cette année, un aspect qui doit s’améliorer nettement contre les Grizzlies ce soir et s’ils ne le font pas, la victoire des Grizzlies de Memphis se voit à l’horizon.

