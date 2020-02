Pari du jour: Milwaukee Bucks @ Detroit Pistons USA / NBA

La compétition régulière revient à la NBA après la célébration des étoiles avec le match joué ce soir par Milwaukee Bucks et Detroit Pistons. Les Bucks arrivent au match après avoir perdu leur dernier rendez-vous avec la compétition à l’extérieur contre les Indiana Pacers pour un résultat de 118-111, tandis que les Pistons apparaissent à l’événement après avoir perdu en prolongation, également à l’extérieur, contre Orlando Magie pour un résultat de 116-112.

Milwaukee Bucks a remporté cinq victoires consécutives jusqu’à ce qu’il se replie contre l’Indiana mercredi dernier à l’extérieur sans Antetokpounmpo sur le terrain. Avec cette défaite, l’équipe continue d’abord dans la division centrale avec quatorze matchs et demi devant les Pacers et première dans l’Est avec six matchs devant Toronto.

Les Bucks sont les premiers en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 119,6 points par match, alors qu’ils sont également premiers en rebonds, septièmes en passes décisives en donnant une moyenne de 26,1 par jour et, en outre, ils sont huitièmes en défense parce qu’ils limitent les rivaux à 107,5 points par match cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 30 points, 13,5 rebonds et 5,8 passes décisives, tandis que Khris Middleton ajoute 20,4 points et 6,1 rebonds. Le retour de Hill est attendu aujourd’hui après avoir été blessé le 28 janvier contre Washington.

Detroit Pistons a perdu pour la quatrième fois consécutive avant l’arrêt pour le All-Star, cette fois contre le Magic. Avec cette défaite, l’équipe est quatrième dans la division centrale, à vingt-huit matchs et demi des Bucks, tout en suivant six rencontres des Magic dans leur lutte particulière pour la huitième position dans l’Est.

Les Pistons sont vingt-troisièmes en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 108 points par match, alors qu’ils sont vingt-neuf en rebonds, quinzième en passes décisives donnant une moyenne de 24,1 par nuit et, enfin, ils sont seizièmes en défense permettant aux rivaux de marquer une moyenne de 110,6 points à chaque match cette saison. Le meilleur buteur de l’équipe est Derrick Rose avec une moyenne de 18,2 points et 5,8 passes décisives, tandis que Luke Kennard ajoute 15,8 points.

Aujourd’hui, deux équipes sont mesurées dans des situations très différentes. Les Bucks progressent de plus en plus vers le titre de champion de l’Est, tandis que les Pistons ont du mal à atteindre les séries éliminatoires. Milwaukee a des joueurs talentueux qui, en plus, ont réussi à bien combiner leurs qualités pour obtenir des résultats fantastiques cette année, nous voyons donc une victoire de Milwaukee Bucks plus près ce soir.

Match: Milwaukee Bucks @ Detroit Pistons

Pari: Milwaukee Bucks (-13.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

