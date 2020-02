Pari du jour: New Orleans Pelicans @ LA Lakers USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match joué par les New Orleans Pelicans et Los Angeles Lakers ce soir. Les Pélicans arrivent au match après avoir gagné à l’extérieur devant les Warriors dimanche dernier pour un résultat de 115-101, tandis que les Lakers apparaissent à la rencontre après avoir battu les Celtics à domicile, également dimanche, pour un résultat de 114 -112.

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont gagné pour la deuxième fois consécutive et pour le huitième lors des onze derniers matchs joués après avoir battu les Golden State Warriors loin de chez eux. Avec cette victoire, l’équipe a été classée lundi quatrième dans la division sud-ouest, à onze matchs et demi des Rockets et dans l’Ouest, elle est toujours dixième, trois matchs et demi des Grizzlies, qui sont maintenant huitièmes.

Les Pélicans sont quatrièmes en attaque cette année grâce aux 116 points qu’ils marquent en moyenne cette année, alors qu’ils sont cinquièmes en rebonds, troisièmes en passes décrochées donnant une moyenne de 26,6 passes par match et, de plus, ils sont vingt-huitièmes en défense puisqu’ils permettent Les rivaux marquent en moyenne 117 points dans chaque match. Le meilleur buteur de l’équipe est Brandon Ingram avec une moyenne de 24,5 points et 6,3 rebonds, tandis que Josh Hart contribue avec 10,6 points et Lonzo Ball obtient une moyenne de 11,8 points.

Les Lakers de Los Angeles ont gagné pour la cinquième fois consécutive après avoir battu les Celtics de Boston dans les derniers instants du match disputé dimanche. Avec cette victoire, l’équipe est le leader de la division Pacifique avec six matchs et demi devant les Clippers, tandis que dans l’Ouest, elle continue également en tête, avec cinq matchs avec avantage sur les Nuggets, son poursuivant le plus immédiat.

Les Lakers sont septièmes cette année en attaque grâce aux 114,8 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont septièmes en rebonds, sixième en passes décrochées avec une moyenne de 26,2 passes par jour et, enfin, ils sont septièmes en défense parce qu’ils permettent aux rivaux Marquez en moyenne 107,4 points par match cette année. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, on compte LeBron James avec 25,2 points et 7,7 rebonds, Anthony Davis avec 26,8 points et 9,4 rebonds et Kyle Kuzma avec 12,5 points. L’équipe a récemment licencié DeMarcus Cousins, qui n’avait pas joué toute la saison, pour obtenir les services de Markieff Morris.

Ce soir, vous pourrez voir une bataille entre Davis et son équipe précédente et entre Ingram, Hart et Ball devant le sien. Les Pélicans ont eu des problèmes à l’extérieur cette année et cela donnera une chance aux Lakers, donc nous voyons une victoire de LA Lakers plus près ce soir.

Partie: Pélicans de la Nouvelle-Orléans @ LA Lakers

Pari: LA Lakers (-8.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

