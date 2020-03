Pari du jour: New Orleans Pelicans @ Minnesota Timberwolves USA / NBA

Une nouvelle journée de dimanche NBA nous apporte le match joué par les New Orleans Pelicans et Minnesota Timberwolves ce soir. Les Pélicans arrivent au match après avoir battu Miami Heat à domicile vendredi dernier pour un résultat de 110-104, tandis que les Timberwolves se présentent après avoir perdu à domicile contre Orlando Magic, également vendredi, pour un résultat de 132- 118.

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont subi trois défaites consécutives et quatre lors des cinq derniers matchs joués jusqu’à ce qu’il gagne à nouveau contre Miami vendredi. Avec cette victoire, l’équipe est quatrième dans la division sud-ouest, treize matchs des Rockets, tandis que dans le classement de l’Ouest est onzième, quatre matchs de Grizzlies de Memphis qui détient la huitième position.

Les Pélicans sont cinquièmes en attaque cette année grâce aux 116,1 points qu’ils marquent en moyenne dans chaque match, alors qu’ils sont également cinquièmes en rebonds, troisièmes en passes décisives donnant une moyenne de 27 passes par jour et, de plus, ils sont vingt-septièmes en défense car ils permettent Les rivaux marquent en moyenne 117,2 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Brandon Ingram avec une moyenne de 24,4 points et 6,1 rebonds, tandis que Josh Hart ajoute 10,3 points et Lonzo Ball obtient une moyenne de 12,3 points et 6,2 rebonds.

Les Timberwolves du Minnesota, en revanche, ont remporté deux victoires consécutives jusqu’à ce qu’il s’incline à nouveau vendredi contre Orlando Magic à domicile. Avec cette défaite, l’équipe est à la queue de la division Nord-Ouest, à vingt-trois matchs des Nuggets, tandis que dans l’Ouest, elle est quatorzième, onze matchs et demi des Grizzlies.

Les Timberwolves sont neuvièmes en attaque cette saison parce qu’ils marquent en moyenne 113,4 points par match, alors qu’ils sont dix-huitièmes en rebonds, dix-huitième en passes décisives donnant une moyenne de 23,9 passes par match et, finalement, ils sont vingt-huitièmes en défense parce qu’ils permettent aux adversaires de marquer une moyenne de 117,5 points à chaque match cette saison. Le meilleur buteur de l’équipe est Karl-Anthony Towns avec une moyenne de 26,5 points, 10,8 rebonds et 4,4 passes décisives, bien que l’équipe ait besoin de plus de joueurs comme D’Angelo Russell, Juan Hernangómez, James Johnson, Omari Spellman et Jake Layman. Towns n’a pas de date de retour précise après s’être fracturé le poignet et poursuit sa rééducation.

Le Minnesota doit s’améliorer dans de nombreux aspects de son jeu car, à ce stade du championnat, il ne dépasse les Warriors qu’en nombre. Towns est hors de l’équipe et manquera encore au moins deux semaines de compétition et cela laisse l’équipe orpheline l’une de leurs meilleures armes en attaque. La Nouvelle-Orléans, quant à elle, a connu une mauvaise séquence qui lui a fait perdre quatre des cinq derniers matchs joués, mais devant le Heat, une équipe de solidarité a pu être vue et qui, avec beaucoup d’efforts, a de nouveau gagné, C’est pourquoi nous voyons une victoire de New Orlans Pelicans plus proche ce soir.

Partie: Pélicans de la Nouvelle-Orléans @ Minnesota Timberwolves

Pari: Pélicans de la Nouvelle-Orléans (-6,5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

