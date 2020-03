Pari du jour: New York Knicks @ Atlanta Hawks USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué ce soir par les New York Knicks et les Atlanta Hawks. Les Knicks arrivent au match après avoir gagné à domicile contre les Detroit Pistons dimanche dernier pour un résultat de 96-84 et perdu hier contre les Wizards de Washington pour un résultat de 122-115, tandis que les Hawks apparaissent à l’événement après avoir gagné Charlotte Hornets, après une double prolongation, lundi dernier à domicile pour un résultat de 143-138.

Les Knicks de New York ont ​​perdu hier à domicile contre les Wizards. L’équipe est à la queue de la division Atlantique à vingt-six des Raptors, qui sont les premiers, tandis que dans l’Est sont les douzièmes, neuf matchs de la magie, qui détiennent la huitième position.

Les Knicks sont vingt-neuf en attaque cette année car ils marquent en moyenne 105,2 points, alors qu’ils sont septièmes en rebonds, vingt-huitièmes en passes décrochées donnant une moyenne de 21,8 passes par jour et, en outre, ils sont dix-neuvièmes en défense car ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 111,8 points cette année. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, on compte RJ Barrett avec 14,1 points et cinq rebonds, Julius Randle avec 19,3 points et 9,8 rebonds et Kevin Knox II et Bobby Portis avec 10 points.

Les Hawks d’Atlanta ont surmonté trois défaites consécutives en battant les Hornets dans une double prolongation lundi dernier. Avec cette victoire, l’équipe est à la queue de la division sud-est à vingt-deux matchs de la chaleur et quatorzième à l’est, dix matchs de la magie.

Les Hawks sont seizièmes en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 111,5 points par match, alors qu’ils sont vingt et unième en rebond, dix-septième en passes décisives donnant une moyenne de 23,9 passes par match et, finalement, ils sont vingt-neuf en défense parce qu’ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 119,5 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Trae Young avec une moyenne de 29,4 points et 9,3 passes décisives, tandis que John Collins ajoute 21,6 points et 10 rebonds et De’Andre Hunter ajoute 12,3 points. Capela et Labissiere restent hors de l’équipe blessée.

Les Knicks jouent pour la deuxième fois consécutive en deux soirs, ce qu’ils n’ont pas réussi à gérer tout au long de la saison. De plus, l’équipe a du mal à l’extérieur avec un partiel contre 9-22. Atlanta n’a pas beaucoup d’espoir pour cette saison, mais elle a déjà montré des signes d’amélioration de son jeu comme cela avait été vu lors de la réunion précédente, nous voyons donc de plus près une victoire des Atlanta Hawks ce soir.

Match: New York Knicks @ Atlanta Hawks

Pari: Atlanta Hawks (-4,5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

