Pari du jour: New York Knicks @ Houston Rockets USA / NBA

Un nouveau jour de la NBA nous amène aujourd’hui le match joué ce soir par les New York Knicks et Houston Rockets. Les Knicks arrivent à l’événement après avoir perdu à domicile vendredi dernier contre l’Indiana pour un résultat de 106-98, tandis que les Rockets se présentent au match après avoir battu l’Utah Jazz loin de chez lui samedi pour un résultat de 120-110.

Les Knicks de New York ont ​​perdu pour la troisième fois consécutive vendredi dernier depuis la reprise de la compétition après la célébration des étoiles. Avec cette défaite, l’équipe se tenait dimanche dans la queue de la division Atlantique, à vingt-quatre matchs des Raptors, tandis qu’à l’Est, elle reste treizième, à sept matchs du Magic, qui sont huitièmes et occupent les derniers position qui vous permet de jouer les séries éliminatoires.

Les Knicks sont vingt-huitième en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 104,6 points par match, alors qu’ils sont sixième en rebonds, vingt-huitième en passes décisives donnant une moyenne de 21,6 par jour et, en outre, ils sont dix-neuvième en défense parce qu’ils permettent à leurs rivaux de marquer un Moyenne de 111,6 points tous les soirs. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, on compte RJ Barrett avec 13,7 points en moyenne, Julius Randle avec 19,1 points et Reggie Bullock avec 9,8 points.

Houston Rockets, quant à lui, a ajouté une troisième victoire consécutive après avoir battu l’Utah loin de chez lui samedi dernier. Avec cette victoire, l’équipe continue de mener la division sud-ouest avec deux matchs et demi devant les Mavs, tandis que dans la conférence de l’Ouest, elle est toujours quatrième, avec sept matchs des Lakers, qui mènent ce classement.

Les Rockets sont deuxièmes en attaque cette année grâce aux 118,5 points marqués en moyenne, alors qu’ils sont quatorzièmes en rebonds, vingt-neuf en passes décrochées donnant une moyenne de 21,5 par nuit et, en plus, ils sont vingt et unième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 114,2 points cette saison. Le meilleur buteur de l’équipe est James Harden avec une moyenne de 35,2 points, suivi de Russell Westbrook avec 27,2 points et Eric Gordon avec 15,1 points.

Ce soir, deux équipes sont mesurées dans des situations différentes, bien que les Rockets aient des problèmes lorsqu’ils mesurent d’autres équipes de leur propre conférence, où la victoire est vendue très chère, une situation qui ne se produira pas aujourd’hui car ils font face aux Knicks, qui entraînent de graves problèmes depuis le début de la saison et qui s’agrandissent lorsqu’ils jouent à l’extérieur, en particulier contre les équipes occidentales, nous nous rapprochons donc d’une nouvelle victoire pour les Houston Rockets ce soir.

Match: New York Knicks @ Houston Rockets

Pari: Houston Rockets (-14.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

