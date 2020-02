Pari du jour: Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers USA / NBA

Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous apporte le jeu joué par les Philadelphia 76ers et les Cleveland Cavaliers. Les 76ers se présentent pour le match après avoir remporté à domicile contre les Hawks d’Atlanta lundi dernier pour un résultat de 129-112, tandis que les Cavaliers arrivent au match après avoir battu Miami Heat en prolongation dans le match disputé à domicile lundi pour un résultat de 125-119.

Les 76ers de Philadelphie se sont remis de la défaite à l’extérieur contre les Milwaukee Bucks en battant les Hawks d’Atlanta à domicile. Avec cette victoire, l’équipe s’est classée troisième mardi dans la division Atlantique, à six matchs et demi des Raptors, tandis que dans le classement de l’Est, l’équipe reste cinquième, treize matchs et demi des Bucks.

Les 76ers sont vingt-deuxièmes en attaque cette saison car ils marquent en moyenne 108,9 points, alors qu’ils sont dixièmes en rebonds, huitièmes en passes décisives donnant une moyenne de 25,8 passes par nuit et, en outre, ils sont troisièmes en défense car ils limitent leurs rivaux à 106,5. points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Joel Embiid avec une moyenne de 23,8 points et 12 rebonds, tandis que Tobias Harris ajoute 19 points et Ben Simmons contribue avec 16,7 points et 7,8 rebonds. Simmons souffre d’un certain malaise dans le dos et son retour n’est pas attendu avant le mois prochain, dès que possible.

Les Cleveland Cavaliers ont remporté une troisième victoire lors des quatre derniers matchs joués après avoir battu Miami Heat lundi à domicile. Avec cette victoire, l’équipe reste dans la queue de la division centrale, à trente-trois matchs des Bucks, tandis que dans l’Est, elle est également à la base, à onze matchs loin d’Orlando, qui est huitième de cette classification.

Les Cavaliers sont aux vingt-cinquièmes en attaque parce qu’ils marquent en moyenne 106,6 points par match, alors qu’ils sont au dix-neuvième en rebonds, aux vingt-cinquièmes en passes décisives donnant une moyenne de 22,5 passes par jour et, enfin, ils sont vingt-quatrième en défense car ils permettent aux adversaires de marquer la moitié de 114,1 points. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, il y a Kevin Love avec une moyenne de 17,5 points et 9,7 rebonds, Collin Sextos avec 19,7 points et Tristan Thompson avec 12,2 points et 10,2 rebonds.

Cleveland a gagné des revenus lors des derniers matchs, mais le match de ce soir va être très difficile à gagner. Philadelphie cumule cinq victoires lors des cinq dernières rencontres au cours desquelles ces deux équipes se sont affrontées et lors de la dernière, elles ont remporté 47 points de différence. Malgré l’absence de Simmons sur le terrain aujourd’hui, devant les Hawks, une équipe solide a pu être vue grâce à des performances telles que Embiid, donc nous voyons une victoire des Philadelphia 76ers plus près ce soir.

Match: Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers

Pari: Philadelphia 76ers (-7.5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.