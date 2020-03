Pari du jour: Philadelphia 76ers @ LA Clippers USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène la rencontre jouée ce soir aux Philadelphia 76ers et aux LA Clippers. Les 76ers arrivent au match après avoir battu les New York Knicks à domicile jeudi dernier pour un résultat de 115-106, tandis que les Clippers se présentent au rendez-vous après avoir battu Denver Nuggets, également à domicile, pour un résultat de 132-103 sur vendredi dernier.

Les 76ers de Philadelphie ont réussi à ajouter une nouvelle victoire jeudi contre les Knicks sans la présence de Joel Embiid, blessé. Avec cette victoire, l’équipe est en troisième position dans la division de l’Atlantique, à cinq matchs et demi des Raptors, tandis qu’au classement de l’Est, elle est cinquième, quatorze matchs et demi des Bucks.

Les 76ers sont vingt-deuxièmes en attaque cette année car ils marquent en moyenne 108,7 points par match, alors qu’ils sont dixièmes en rebonds, huitièmes en passes décrochées donnant une moyenne de 25,8 passes par jour et, en outre, ils sont quatrièmes en défense car ils parviennent à limiter les rivaux jusqu’à 106,5 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Joel Embiid avec 23,3 points et 11,8 rebonds, tandis que Tobias Harris ajoute 19,2 points et Ben Simmons ajoute 16,7 points et 7,8 rebonds. Simmons est blessé au dos et son retour n’est pas attendu avant plusieurs semaines, tandis qu’Embiid, après s’être blessé à l’épaule, sera à nouveau évalué la semaine prochaine.

LA Clippers a gagné pour la troisième fois consécutive après avoir dépassé les Nuggets vendredi dernier. Avec ce résultat, l’équipe reste deuxième dans la division Pacifique, à six matchs des Lakers, tandis qu’au classement de l’Ouest, elle est toujours à égalité pour la deuxième place, six matchs des Lakers, également, en tête de cette conférence.

Les Clippers sont quatrièmes en attaque cette saison grâce aux 115,9 points qu’ils marquent en moyenne dans chaque match, alors qu’ils sont troisièmes en rebonds, seizièmes en passes décisives donnant une moyenne de 24,1 passes par match et, enfin, ils sont douzièmes en défense car ils se limitent à Rivale à 109,7 points cette saison. Parmi les meilleurs buteurs, Paul Paul se démarque avec une moyenne de 21,1 points et 5,8 rebonds, Kawhi Leonard avec 27 points et 7,5 rebonds et Lou Williams avec 19,1 points et 5,8 passes décisives.

Le match de ce soir sera un défi pour les 76ers. Lorsque l’équipe est à pleine capacité, Philadelphie est en mesure de rivaliser avec n’importe quel adversaire, mais maintenant elle est certainement épuisée sans la présence de Simmons et Embiid, blessés. LA Clippers est une équipe dangereuse avec de grandes possibilités grâce aux rotations et au banc, encore plus après avoir embauché Morris Sr et Jackson, nous voyons donc une victoire de LA Clippers plus près ce soir.

Match: Philadelphia 76ers @ LA Clippers

Pari: LA Clippers (-12,5)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

