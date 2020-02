Pari du jour: Phoenix Suns @ Chicago Bulls USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match joué par Phoenix Suns et Chicago Bulls ce soir. Les Suns arrivent à l’événement après avoir perdu hier contre les Toronto Raptors pour un résultat de 118-101, tandis que les Bulls se présentent après avoir perdu à domicile contre Charlotte Hornets pour un résultat de 103-93 jeudi dernier.

Phoenix Suns a perdu hier contre les Toronto Raptors après avoir remporté les Warriors auparavant. Vendredi, l’équipe était troisième dans la division Pacifique, à vingt matchs des Lakers, tandis que dans l’Ouest, elle est treizième à six matchs des Grizzlies, qui sont huitièmes.

Les Suns sont treizièmes en attaque cette année parce qu’ils marquent en moyenne 112,4 points par match, alors qu’ils sont vingt et unième en rebonds, secondes en passes décisives, donnant une moyenne de 26,9 par jour et, en outre, sont vingtièmes en défense parce qu’ils permettent aux rivaux de marquer une moyenne de 113,6 points. Le meilleur buteur de l’équipe est Devin Booker avec une moyenne de 26,4 points et 6,3 passes décisives, tandis que Kelly Oubre Jr ajoute 18,9 points et Deandre Ayton, 18,7 points. Kaminsky est absent de l’équipe indéfiniment, tandis qu’Ayton souffre d’une blessure à la cheville qui le tient toujours dans le doute.

Les Chicago Bulls, quant à eux, ont perdu jeudi dernier contre les Hornets et, avec la défaite, ils sont troisièmes dans la division centrale à vingt-huit et demi des Bucks, tandis que dans l’Est, onzième, cinq matchs et demi de la magie, huitièmes.

Les Bulls sont vingt-sixième en attaque cette saison car ils marquent en moyenne 106,1 points, alors qu’ils sont vingt-neuf en rebonds, vingt-quatrième en passes décisives donnant une moyenne de 23,1 par nuit et, enfin, ils sont douzièmes en défense car ils permettent aux adversaires de marquer une moyenne de 109,4 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est Zach LaVine avec une moyenne de 25,2 points, tandis que Lauri Markkanen contribue avec 15 points et 6,5 rebonds et Wendell Carter Jr ajoute 11,7 points et 9,9 rebonds. L’équipe est en proie à des blessures, entre autres, Porter Jr, Carter Jr est douteux pour la réunion d’aujourd’hui, Dunn, qui sera absent du terrain pendant environ six semaines et Markkanen.

Chicago doit faire face à tous ses blessés, ce qui l’oblige à tirer le banc et les rotations à ce stade du championnat. Malgré cela, l’équipe a un grand buteur, LaVine qui peut bien travailler avec le reste de ses coéquipiers. Phoenix est dans la même situation, avec des blessures importantes et joue également pour la deuxième fois consécutive ce soir après avoir perdu hier contre les Raptors et le fait loin de chez lui, où il n’obtient pas de bons résultats, nous voyons donc une victoire de Chicago plus près Bulls ce soir.

Match: Phoenix Suns @ Chicago Bulls

Pari: Chicago Bulls (+1.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

