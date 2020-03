Pari du jour: Portland Trail Blazers @ Orlando Magic USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué par Portland Trail Blazers et Orlando Magic ce soir. Les Trail Blazers arrivent au match après avoir perdu contre les Hawks d’Atlanta pour un résultat de 129-117 samedi dernier, tandis que les Magic se présentent après avoir perdu, également, contre les San Antonio Spurs samedi à l’extérieur pour un résultat de 114-113.

Portland Trail Blazers a été un partiel contre 1-4 depuis que l’équipe est revenue à la compétition régulière après la célébration des étoiles sans Damian Lillard sur le terrain. L’équipe a de nouveau perdu samedi et avec cette défaite, elle se classe quatrième dans la division Nord-Ouest, à quinze matchs des Nuggets, tandis que dans l’Ouest, elle est onzième à trois matchs et demi des Grizzlies, huitième.

Les Trail Blazers sont dixièmes en attaque cette année grâce aux 113 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont douzièmes en rebonds, trentièmes en passes décisives donnant une moyenne de 19,9 passes par jour et, en plus, ils sont vingt-six en défense car ils permettent aux rivaux Marquez en moyenne 115,4 points par nuit. Damian Lillard est le meilleur buteur de l’équipe avec une moyenne de 29,5 points et 7,9 passes décisives, tandis que CJ McCollum ajoute 22,2 points et Hassan Whiteside ajoute 16 points et 14,2 rebonds. Jusuf Nurkic est toujours hors de l’équipe, tout comme Lillard qui manquera son sixième rendez-vous ce soir. A ces deux joueurs s’ajoute la perte de Simons qui s’est fait une entorse à la cheville contre les Hawks.

Orlando Magic a remporté trois victoires consécutives jusqu’à samedi où il a de nouveau perdu contre les Spurs à l’extérieur. Avec ce résultat, l’équipe reste deuxième dans la division Sud-Est, onze matches de Heat, tandis qu’au classement de l’Est, elle est septième, avec cinq matchs d’avance sur Washington, qui est neuvième.

Les Magic sont vingt-huitième en attaque cette année avec une moyenne de 105,3 points, alors qu’ils sont dix-huitièmes en rebonds, vingt et unième en passes décrochées donnant une moyenne de 23,7 passes par match et, enfin, ils sont troisièmes en défense parce qu’ils limitent les rivaux à 106,5 points. cette année. Nikola Vucevic compte 19,1 points parmi les meilleurs marqueurs de l’équipe, tandis qu’Evan Fournier ajoute 19 points et Terrence Ross 14,1 points. Aminu et Isaac sont faibles à Orlando.

Les Trail Blazers ont des problèmes sans Lillard dans l’alignement et c’est un problème majeur lors du match de ce soir. Le joueur ne sortira pas jouer aujourd’hui et son équipe risque de perdre l’occasion d’atteindre les positions qui lui permettent de jouer les séries éliminatoires. Orlando, quant à lui, joue à domicile et bien qu’il joue mal en dehors, change de visage, nous voyons donc une victoire d’Orlando Magic plus près aujourd’hui.

Match: Portland Trail Blazers @ Orlando Magic

Pari: Orlando Magic (-7,0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

