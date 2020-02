Pari du jour: Sacramento Kings @ Oklahoma City Thunder USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué ce soir Sacramento Kings et Oklahoma City Thunder. Le King est présenté à l’événement après avoir ajouté trois victoires consécutives lors des derniers matchs contre les Warriors, les Clippers et les Grizzlies, tandis que le Thunder arrive à la rencontre après avoir remporté les Bulls à l’extérieur lors de leur dernier affrontement dans ce qui C’est devenu sa quatrième victoire consécutive.

Sacramento Kings retrouve lentement le ton dans la compétition et plusieurs signes l’indiquent, comme la victoire contre les Warriors, les Clippers et la plus récente contre les Grizzlies.

L’équipe est en dix-septième position au classement défensif des équipes NBA et cela pourrait être un problème à l’extérieur contre les Thunder, qui sont très efficaces en attaque. Et la chose ne s’améliore pas ci-dessus en termes de statistiques, puisque l’équipe ne peut marquer en moyenne que 108,4 points par match cette année, un chiffre qui semble insuffisant face à l’adversaire ce soir.

Oklahoma City Thunder, en revanche, est une équipe de plus en plus solide et à prendre en compte après les quatre victoires consécutives qu’elle a battues lors des derniers matchs disputés, notamment celles obtenues contre San Antonio Spurs et Denver Nuggets. Et tout cela sans la présence de Russell Westbrook, qui a quitté l’équipe en début de saison. En ce moment, alors, l’équipe est à un pas du Jazz dans sa lutte particulière pour la cinquième place au classement de la Conférence Ouest.

Évidemment, tout cela passe par la confirmation de leur bonne forme en remportant les Kings à domicile aujourd’hui. L’adversaire est vingtième en attaque cette année et cela ne devrait pas être un problème pour la défense locale ce soir, car cela limite les adversaires à une moyenne de 108,1 points cette année à domicile.

À tout cela, s’ajoutent les performances exceptionnelles de joueurs comme Chris Paul, Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander ainsi que Dennis Schroder. L’équipe a déjà ajouté un total de 120 points la dernière fois qu’elle a affronté Sacramento et espère répéter la performance ce soir.

Aujourd’hui, deux équipes qui sont dans une bonne dynamique sont mesurées, bien que le Thunder se soit imposé comme le meilleur du championnat à la fin de la saison régulière. Paul est en pleine forme malgré ses années et dirige une équipe qui forme un bon mélange entre vétéran et jeunesse, donc nous voyons une victoire à Oklahoma City Thunder plus près ce soir.

Match: Sacramento Kings @ Oklahoma City Thunder

Pari: Oklahoma City Thunder (-7.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

