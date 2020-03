Pari du jour: San Antonio Spurs @ Charlotte Hornets USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match joué ce soir San Antonio Spurs et Charlotte Hornets. Les Spurs arrivent au match après avoir perdu hier contre les Indiana Pacers pour un résultat de 116-111 à domicile, tandis que les Hornets se présentent à la rencontre après avoir perdu face aux Milwaukee Bucks dimanche dernier à domicile pour un résultat de 93-85.

San Antonio Spurs qui avait réussi à s’imposer récemment sur le Magic, a encore perdu hier face aux Indiana Pacers à domicile. Avec cette défaite, l’équipe reste en quatrième position dans la division sud-ouest à treize matchs et demi des Rockets, tandis que dans le classement général de l’Ouest, l’équipe est tombée à la douzième position, mais à seulement deux matchs de les Grizzlies, qui sont huitièmes.

Les Spurs sont dixièmes en attaque cette saison grâce aux 112,9 points qu’ils marquent à chaque match, alors qu’ils sont seizièmes en rebonds, treizième en passes décisives donnant une moyenne de 24,5 passes par match et, en outre, ils sont vingt-deuxièmes en défense car ils permettent aux rivaux Marquez en moyenne 114,5 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe est DeMar DeRozan avec une moyenne de 22,6 points, tandis que LaMarcus Aldridge ajoute 18,8 points et 7,5 rebonds et Bryn Forbes ajoute 11,1 points. Aldridge est blessé à l’épaule depuis le 23 février, tandis que Jakob Poelt devrait quitter le terrain environ deux semaines à la suite d’une entorse.

Charlotte Hornets a soulevé un match difficile et ironique en défense contre le tout-puissant Bucks, mais malgré cela, ils n’ont pas réussi à gagner dimanche dernier. Avec cette défaite, l’équipe est quatrième dans la division sud-est, à dix-sept matchs de la chaleur et dixièmes dans la conférence de l’est, à cinq matchs et demi des filets qui sont huitièmes.

Les Hornets sont trentièmes en attaque car ils marquent en moyenne 102 points par match, alors qu’ils sont vingt et unième en rebonds, dix-neuvième en passes décisives donnant une moyenne de 23,7 passes par match et, enfin, ils sont onzièmes en défense car ils limitent les rivaux à 109,5 points cette année. Parmi les meilleurs buteurs de l’équipe, on compte Terry Rozier avec 17,5 points et 4,5 rebonds, PJ Washington avec 11,9 points, Devonte ’Graham avec 17,6 points et Cody Zeller avec 11,1 points. Monk est hors compétition après avoir été suspendu le 26 février et Graham devrait également manquer le match d’aujourd’hui en raison d’une blessure.

Le match de ce soir mesure deux équipes avec un besoin urgent de gagner pour atteindre les séries éliminatoires à la fin de la saison régulière. San Antonio n’a pas seulement trouvé un moyen de gagner à l’extérieur, tandis que Charlotte semble un peu plus concentrée sur les derniers matchs. Les blessures vont être un problème pour les deux équipes ce soir, mais nous pensons que le jour de repos des Hornets peut jouer en leur faveur.

Match: San Antonio Spurs @ Charlotte Hornets

Pari: Charlotte Hornets

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

