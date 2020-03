Pari du jour: Toronto Raptors @ Utah Jazz USA / NBA

Une nouvelle journée de la NBA nous apporte le match joué par les Raptors de Toronto et l’Utah Jazz ce soir. Les Raptors apparaissent à l’événement après avoir remporté leur dernier match contre Sacramento Kings pour un résultat de 118-113 et avoir atteint le classement mathématique pour disputer les prochaines séries éliminatoires, tandis que l’Utah Jazz arrive à la réunion après avoir remporté les Pistons de Detroit pour un Résultat 111-105 samedi dernier.

Les Raptors de Toronto, l’actuel champion de la compétition, poursuivent avec une bonne dynamique cette année, mais dans le sillage de la démarche ferme des Bucks. Malgré cela, l’équipe vient assurer sa participation aux prochaines éliminatoires et, avec elle, défendre le titre obtenu l’an dernier. L’une des clés du succès de ce groupe est dans la défense, car ils limitent les rivaux à une moyenne de 106,7 points et cela se traduit par de nombreuses reprises pour générer des chances d’attaque.

En plus de cette défense, l’équipe dispose également de nombreuses armes en attaque. Norman Powell a marqué 37, 26, 24 et 22 points au cours des quatre derniers matchs. Ajoutez à cela le bon travail de Kyle Lowry et Pascal Siakam, deux assurances offensives authentiques pour les Raptors.

L’Utah Jazz, quant à lui, gagne ses propres mérites sa participation aux prochaines éliminatoires. L’équipe arrive à ce match après avoir remporté cinq matchs de suite et tout cela grâce à leur défense. Lors des trois dernières dates, les adversaires ont marqué 104, 94 et 105 points. Si aujourd’hui, l’équipe est capable de rester concentrée sur la défense, cela mettra l’adversaire en difficulté.

Bojan Bogdanovic est sans aucun doute l’un des joueurs les plus dangereux de l’équipe. Le bosniaque se comporte très bien en attaque, c’est le fléau de toute défense à ce stade du championnat. À son jeu s’ajoute le bon travail de joueurs comme Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

L’Utah devrait être en mesure de battre les Raptors à domicile aujourd’hui, étant donné que Toronto arrive sans relâche. Les lancers de la ligne de trois et la fatigue découlant des matchs consécutifs de Toronto devraient être suffisants pour que l’Utah Jazz ajoute une nouvelle victoire aujourd’hui.

Match: Toronto Raptors @ Utah Jazz

Pari: Utah Jazz (-4.0)

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.