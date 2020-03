Pas de cerceau? Pas de problème – comment Boston et d’autres équipes s’entraînent en quarantaine

Comment maintenez-vous le conditionnement pour le basket-ball NBA si vous n’avez pas de cerceau – peu importe les joueurs contre qui jouer?

C’est le problème pour de nombreuses équipes de la ligue face à l’arrêt du coronavirus, et un entraîneur de l’attaquant de Boston Celtics, Jayson Tatum, Drew Hanlen, a entendu de nombreux stagiaires de la NBA, rapporte Tim Bontemps et Tim MacMahon d’ESPN.

Le produit Duke a été le premier à l’appeler après la suspension des opérations de la NBA le 11 mars, à la recherche de conseils pour rester en forme. Peu de temps après, l’entraîneur de fitness populaire a été inondé de demandes similaires alors que l’accès aux espaces et à l’équipement commençait à se tarir.

Avec plus d’une semaine après que la NBA a interdit l’accès aux installations d’entraînement en équipe, certaines franchises ont commencé à fournir aux joueurs des bandes de fitness, des poulies et d’autres équipements à utiliser à domicile, tandis que d’autres ont développé des routines de fitness en plein air pour ceux qui ont l’espace. pour les faire.

Mais beaucoup, sinon la plupart des joueurs n’ont pas de cerceau pour pratiquer leur tir avec chez eux, ce qui fait que les régimes de quarantaine manquent cruellement dans la zone peut-être la plus critique du jeu.

Le vice-président senior des opérations de basket-ball des Houston Rockets a noté via Bontemps et MacMahon que «la partie difficile est de trouver une salle de sport pour tirer… C’est juste de trouver un endroit pour prendre des photos et faire votre travail d’habileté. “

En réponse, des entraîneurs comme Hanlen ont introduit de nouvelles approches telles que les Dallas Mavericks en utilisant leur propre application pour créer des entraînements personnalisés pour les joueurs en fonction de l’équipement dont ils disposent.

Les équipes améliorent également les approches existantes, telles que les pannes vidéo des matchs des adversaires, pour mieux préparer les joueurs à une éventuelle série de séries éliminatoires, une stratégie commune de Hanlen.

Mais le manque de connaissances sur le calendrier pose également d’autres problèmes, tels que le calendrier des séances d’entraînement pour correspondre à un retour au jeu.

“La plupart des gars qui sont des gars de haute minute, à la fin de chaque saison, ils prennent quatre à six semaines de congé, puis ils accélèrent après cela”, a offert Hanlen. “Alors maintenant, les gars divisent cela par deux.”

Il n’y a pas pour l’instant de calendrier fixe pour la ligue de viser un retour, que la poursuite de la saison régulière ait lieu ou non.

Donc, préparer les joueurs à l’action de la NBA sans équipe avec laquelle s’entraîner, sans terrain pour le faire, et souvent même sans cerceau sur lequel tirer, s’avère un défi important pour les équipes de la ligue, Boston inclus.

Mais avec un peu d’ingéniosité et beaucoup de chance, si nous voyons le retour de la NBA cet été, ce sera peut-être un meilleur produit que celui qui a été mis sur le bois dur lors de la saison 2011 écourtée.

Le fait qu’aucune partie ne cherchait un arrêt dans le calendrier, l’augmentation des technologies et de l’équipement devrait aider ces plans et aider à ramener la ligue en forme de jeu beaucoup plus rapidement que pendant les saisons interrompues du passé.

