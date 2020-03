pas de football pour Smart, mini-hooping et plus

Le septième jour sans basket-ball, nous sommes nombreux à nous retirer et les Boston Celtics ont évidemment commencé à envisager sérieusement de pratiquer d’autres sports.

Ce dernier morceau est peut-être un peu exagéré, mais c’est difficile à dire dans cette nouvelle réalité induite par les coronavirus dans laquelle nous vivons.

Alors que les rumeurs d’un jeu de charité à échelle réduite tombent des lèvres du commissaire de la NBA, Adam Silver, nous regardons ici des clips de nos joueurs préférés tout en rêvant de vrais jeux.

Mais comme le reste d’entre nous, les Celtics gagnent également en ligne, alors regardons ce qui les a occupés.

Le président de l’équipe, Danny Ainge, a apprécié la douce sérénade de certains des jeunes fans des Celtics, leur pays rend un excellent mécanisme d’adaptation pour être enfermé à l’intérieur.

Il est également ouvert à l’idée que le gardien Marcus Smart se lance dans une carrière multisports, ce qui ne devrait probablement pas surprendre étant donné qu’il était un Blue Jay de Toronto avant d’avoir joué une minute en NBA.

Smart, pour sa part, est dans l’idée – et a évidemment eu une carrière amateur dans le football avec quelques… participants inhabituels.

Le directeur général adjoint et l’avocat de l’équipe, Mike Zarren, devait être le killjoy, mais c’était amusant tant que cela a duré.

La recrue Romeo Langford a gardé la forme en jouant au ballon lui-même, bien que quelque chose me dise que cela ne fera pas trop pour son conditionnement.

Et l’attaquant Semi Ojeleye profite du temps supplémentaire que lui offre la suspension des jeux pour plonger encore plus profondément dans les jeux vidéo.

Le centre de deuxième année Robert Williams III retweete des fans qui ont de l’éclat pour le Timelord…

Pendant que l’attaquant recrue Grant Williams propose son nouveau podcast avec le centre bidirectionnel Tacko Fall (que vous devriez absolument vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait).

Enfin et surtout, le centre Vincent Poirier a exprimé sa consternation face à ses compatriotes (et femmes) qui ne respectent pas les directives de distanciation sociale conseillées dans le monde entier.

Alors ne décevez pas Vinny Sexpants et restez à l’intérieur pour aider à aplanir la courbe et à protéger les personnes âgées et les autres groupes à haut risque.

S’il y a de l’action Boston Celtics sur les réseaux sociaux, nous ne manquerons pas de la publier ici – restez si vous le pouvez, et faites attention quoi qu’il arrive.

Soyez bien, tout.

.