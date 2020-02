Passer ou jouer: les Clippers valent-ils un pari après Morris, Jackson Additions?

Les Los Angeles Clippers se sont chargés à la date limite du commerce et après.

Les Clippers ont réussi à échanger contre Marcus Morris, ayant une année de carrière, pensez-vous, des Knicks pour Moe Harkless et des pics, puis ils ont récupéré Reggie Jackson du marché de rachat lorsque les Pistons ont décidé de replier la tente et de rentrer chez eux pour le année.

Celles-ci étaient considérées comme de grandes victoires. Mais ces mouvements ne devraient pas vous inciter à sentir qu’il y a plus de valeur à +300 pour gagner le titre qu’auparavant.

Soustraction par addition

Marcus Morris Sr. est un bon joueur, ayant une excellente saison. Il tire 43% du terrain, et il a en moyenne 18,7 points avec New York, maintenant 10 points par match avec les Clippers, ainsi que cinq planches. Ses pourcentages de catch-and-shoot avec les Knicks étaient ridicules.

L’idée est que Morris fournit un autre tireur d’élite pour punir les défenses pour l’envoi d’aide à Kawhi Leonard et / ou Paul George, et il permet une programmation de petites balles au 5, pouvant jouer une programmation hyper commutable et à défensive QI élevée qui peut tous tirer.

Mais il y a des complications, là. Morris est gros, physique et agressif, parfois en faute. Ses efforts pour être physique peuvent entraîner des altercations qui amplifient les oscillations émotionnelles qui peuvent fonctionner pour ou contre son équipe, et selon l’affectation, peuvent signifier des fautes.

Il est difficile d’analyser la défense de Morris sur les Knicks, parce que c’est les Knicks. Mais les chiffres sont médiocres. La défense des Celtics l’année dernière était pire de 6 points (pour 100 possessions) avec Morris au sol. La défense des Knicks était pire de 1,9 point. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit de bon ou de mauvais avec les Clippers.

L’identité de Morris de quiconque l’a couvert est “C’est un joueur d’embrayage qui prendra des photos d’embrayage que vous ne voulez absolument pas qu’il prenne.” C’est une bonne chose pour un joueur d’être prêt à renverser un gros coup. Mais quand il est comme ça pendant toutes ses minutes sur le sol, cela peut signifier des biens qui sortent de l’équilibre idéal.

