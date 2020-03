Pat Mahomes, Steve Stoute, consultant chez Knicks, apparaîtra sur «The Shop»

HBO et UNINTERRUPTED «The Shop», produit par LeBron James et son partenaire commercial Maverick Carter, ont trouvé un créneau pour les athlètes et les personnalités du divertissement pour s’exprimer dans un cadre confortable où ils peuvent contrôler le récit. Le consultant de la marque New York Knicks, Steve Stoute, rejoint Drake et Antonio Brown en tant que personnalités du divertissement dans l’espoir de raconter leur version de l’histoire.

Dans le livre de Brian Windhorst «LeBron Inc.», le journaliste ESPN a décrit que Stoute était un conseiller influent plus tôt dans la carrière de James.

Stoute a fait ses armes dans le secteur de la musique et a récemment été embauché par les Knicks pour les aider à réorganiser leurs efforts de marque. Cependant, il a eu un peu de trébuchement lors de sa première apparition publique. Son apparition sur “First Take” le mois dernier s’est mal passée, Stoute suggérant que le personnel d’entraîneurs actuel serait remplacé, entre autres annonces surprenantes qui obligeaient les Knicks à publier une déclaration réfutant bon nombre des choses qu’il avait dites.

Maintenant, Stoute aura la chance de recadrer l’histoire dans le prochain épisode de “The Shop”, qui sera diffusé le samedi 7 mars à 22 h. ET.

Carter et Stoute seront rejoints par le MVP du Super Bowl et champion Patrick Mahomes, Trae Young des Atlanta Hawks, les acteurs Tiffany Haddish et Chadwick Boseman, Roddy Ricch, artiste en tête du classement, et Paul Rivera, co-créateur de “The Shop”.

