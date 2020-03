Patrick Ewing et Jeff Van Gundy ne sont pas aptes à entraîner NYK – Oak

Le joueur à la retraite de la NBA, Charles Oakley, connaît bien les candidats aux entraîneurs-chefs des New York Knicks, Patrick Ewing et Jeff Van Gundy. Après tout, l’ancien policier robuste, âgé de 56 ans, était d’anciens coéquipiers avec Ewing et a joué sous Van Gundy pendant ses 10 ans avec les ‘Bockers’.

Cependant, Oakley a refusé de se porter garant de l’un d’eux en ce qui concerne la possibilité d’assumer les clés de la Big Apple, affirmant que les deux ne sont pas aptes à ramener les Knicks dysfonctionnels à la pertinence.

Oak, qui reste aussi franc et franc qu’il l’était pendant ses jours de jeu, a découvert que le style d’entraînement de Van Gundy ne convenait pas au personnel actuel des Knicks. Il s’est également demandé si ses anciennes méthodes seraient efficaces dans le jeu rapide et étalé d’aujourd’hui.

“Avec ces gars-là, un entraîneur de type Jeff?”, A déclaré Charles Oakley, par Ryan Morick de SNY.TV. «Si je connais Jeff correctement – et j’ai joué pour lui et je sais comment il a entraîné – je pense qu’il serait difficile de revenir et d’entraîner les jeunes. “Ce en quoi il croit pour son attaque et sa défense de nos jours, c’est totalement différent.”

Le slotman de 6 pieds 8 pouces n’avait pas beaucoup d’amour pour son ancien copain de première zone, Ewing, non plus. Oakley a accusé le Temple de la renommée de la NBA d’être un «entretien élevé», ce qui pourrait être assez problématique pour la franchise désenchantée.

“Je ne traite pas avec Patrick”, a déclaré Oakley. «C’était l’un des gars les plus difficiles avec qui j’ai joué. J’ai joué avec Patrick 10 ans. Il devrait me connaître. Je devrais le connaître. Ça a été dur 10 ans parce qu’il n’est pas facile de jouer avec. Maintenance élevée. ”

Jeff Van Gundy et Patrick Ewing ont tous deux trouvé le succès après leurs passages respectifs avec les Knicks. Le premier a bien évolué vers la radiodiffusion, tandis que le second entraîne les Georgetown Hoyas depuis 2017.

Les Knicks, quant à eux, ont vu pour la dernière fois les séries éliminatoires en 2013. Ils détenaient un record de 21-45 avant la suspension de la saison de la NBA. Néanmoins, de grands changements sont attendus dans la prochaine campagne Garden après la signature de Leon Rose en tant que président des opérations de basket-ball.