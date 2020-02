Patrick Mahomes a appelé le jeu de «guêpe» qui a transformé le Super Bowl 54

L’une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl 54 était que le quart-arrière Patrick Mahomes avait un jeu qu’il voulait exécuter. Ce jeu, appelé «2-3 Jet Chip Wasp», a donné lieu à une bombe de 44 yards de Mahomes à Tyreek Hill au quatrième trimestre qui a changé la dynamique du match.

En retard, 20-10, avec seulement 7:14 à faire au quatrième quart, les Chiefs avaient désespérément besoin de faire de la magie. En troisième et -15, Mahomes a frappé Hill en profondeur pour réduire l’offensive de Kansas City au 21e des 49ers. C’était un parcours parfait pour Hill et un lancer encore plus miraculeux de Mahomes:

Kansas City a utilisé ce jeu un an auparavant, dans le championnat AFC contre la Nouvelle-Angleterre. Mahomes a trouvé Hill profondément sur le même jeu au début du match.

Apparemment, appeler la pièce pendant le Super Bowl était l’idée de Mahomes. Dans une nouvelle vidéo publiée par NFL Films, le QB est vu en marge demandant au coordinateur offensif Eric Bieniemy s’ils ont assez de temps [in the pocket] pour “exécuter Wasp.” Mahomes a pu discuter de cela avec son OC pendant que l’équipage officiant examinait une autre longue passe à Hill qui a finalement été jugée incomplète.

“C’est fou”, a déclaré l’entraîneur-chef des quart-temps des chefs, Mike Kafka, à Peter King de NBC Sports après le match “, a déclaré Patrick. Il l’a demandé, et Andy [Reid] appelé. ”

Voici cet échange entre Mahomes et Bieniemy:

Mahomes: “Que pensons-nous?”

[Bieniemy nods his head in thought while looking at his playsheet]

Mahomes: “Avons-nous le temps d’exécuter Wasp?”

Bieniémie: “Vous aimez Wasp?” [Into his headset] “Il demande Wasp.”

Bieniémie: “Quelle distance et quelle distance aimez-vous?”

Mahomes: “Si c’est le premier et le 10, Wasp, ou si je vais le lancer à n’importe quelle distance, je m’en fiche.”

La vidéo NFL Films dure près de 10 minutes, mais cela en vaut la peine:

“Nous l’appelons” Guêpe “”, a déclaré Reid, via King. “Mettez littéralement le dard sur eux.”

Mettez le dard sur les 49ers qu’il a fait. Mahomes a frappé Travis Kelce sur le même disque pour le premier des trois touchés des Chiefs au quatrième trimestre pour réaliser un retour en apparence improbable du Super Bowl 31-20. Après le match, Mahomes a expliqué pourquoi il voulait appeler la pièce quand il l’a fait:

“[The 49ers] jouaient ce genre de couverture de voleurs tout au long du match », a déclaré Mahomes après le match, tel que transcrit par Arrowhead Pride. «Là où la sécurité descendait et aimait ou volait nos routes de cross profond, et nous avons eu un bon play-call, où nous avons eu Kelce sorte de faire un petit bégaiement, cross profond, et nous avons eu Tyreek en tête-à-tête avec cette sécurité. Le plus important, c’est que nous avions besoin d’une très bonne protection. C’est un long parcours et c’était en fait le même jeu que nous avons couru contre la Nouvelle-Angleterre en séries éliminatoires l’année dernière, où je l’ai frappé sur la touche. Et donc nous avons eu une bonne protection, la ligne m’a donné assez de temps et je l’ai mise là-bas et Tyreek a fait un super jeu. »

Reid a écrit à King à quoi ressemble la pièce:

Capture d’écran via @ peter_king / Twitter

Je suppose que ce n’est peut-être pas la dernière fois que les Chiefs appellent ce jeu dans un grand match, mais même si c’est le cas, il y a probablement des équipes qui pourraient essayer d’utiliser cette idée si elles ont un ultra-speedster comme Hill.

Mahomes a été nommé MVP du Super Bowl pour ce qu’il a fait sur le terrain, mais faire cet appel a peut-être été son plus grand moment de la soirée. Un joueur de 24 ans appelant l’une des pièces les plus importantes pour commencer un retour au Super Bowl est plutôt cool, si je ne le dis pas moi-même.