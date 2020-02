Patrick Mahomes a détruit la malédiction «Madden» comme personne ne l’a fait auparavant

La malédiction de Madden ne fait pas peur au cœur des fans de football comme elle l’a fait autrefois. De retour dans les esprits, une star de la NFL obtenant sa ressemblance sur le jeu vidéo a signifié une blessure ou une horrible saison qui allait bientôt suivre. Cependant, de nombreux joueurs ont inversé la tendance.

S’il y avait une crainte persistante qu’être sur la couverture de Madden soit une mauvaise chose, Patrick Mahomes l’a entièrement effacé en remportant le prix MVP du Super Bowl. La franchise de jeux vidéo n’a pas perdu de temps à célébrer son succès révolutionnaire.

D’autres – comme Calvin Johnson, Ray Lewis et Eddie George, par exemple – ont connu de grandes saisons après avoir figuré sur Madden. Mais un MVP du Super Bowl est une nouvelle réalisation pour un athlète de couverture.

En deux décennies où Madden a mis un joueur de la NFL sur la couverture chaque année, Mahomes est le premier à jouer et à remporter le Super Bowl la saison suivante. Seuls trois autres ont même atteint le Super Bowl:

Madden NFL 15: Seahawks cornerback Richard Sherman – Il a terminé l’année en tant que première équipe All-Pro et a aidé Seattle à se rendre au Super Bowl pour la deuxième saison consécutive. Ensuite, les Seahawks ont décidé de ne pas donner le ballon à Marshawn Lynch près de la ligne de but et Russell Wilson a lancé une interception dans la dernière minute. Le souvenir durable de Sherman dans ce Super Bowl était cette réaction douloureuse au choix de scellement du match des Patriots.

Madden NFL 17: Patriotes fin serrée Rob Gronkowski – Les Patriots ont en fait remporté le Super Bowl après que Gronk ait honoré la couverture. Ils l’ont juste fait sans lui. Gronkowski a raté huit matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, d’un poumon meurtri, puis d’une intervention chirurgicale au dos pour réparer une hernie discale. Il a terminé la saison avec seulement 25 réceptions pour 540 verges et trois touchés – tous des creux en carrière. Avec Gronk sur la réserve blessée, les Patriots ont réalisé un grand retour de tous les temps contre les Falcons dans le Super Bowl.

Madden NFL 18: Le quart des Patriots Tom Brady – Il est difficile de dire que Brady était trop maudit lorsqu’il a remporté le prix NFL MVP après avoir été sur la couverture de Madden. Mais c’est l’une des rares fois de sa carrière que l’année se termine par une défaite au Super Bowl. Alors qu’il a lancé pour 505 verges et trois touchés dans le Super Bowl 52, Brady a tâtonné dans les dernières minutes et n’a pas pu conduire les Patriots à un touché gagnant. Un an plus tard, cependant, Brady a obtenu une autre bague.

La navigation n’a pas été facile pour Mahomes pendant la saison 2019. Il a subi une blessure au genou en octobre qui l’a tenu hors de combat pendant quelques semaines, et son total de touchés est passé de 50 en 2018 à 26 un an plus tard. Il n’a pas non plus failli défendre son titre de MVP de la NFL, Lamar Jackson remportant le prix à l’unanimité.

Mais Mahomes a ramené les Chiefs de trois déficits à deux chiffres dans les séries éliminatoires et a corrigé une mauvaise performance contre les 49ers pour devenir MVP du Super Bowl.

Prends ça, malédiction Madden.