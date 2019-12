Patrick Mahomes a rappelé aux ours qu'ils avaient repêché Mitchell Trubisky sur lui

En 2017, les Bears de Chicago ont échangé le quart-arrière repêché Mitchell Trubisky au deuxième rang. Ce faisant, les Bears ont transmis un autre signaleur dans cette classe de repêchage, nul autre que le joueur par excellence de la NFL 2018, Patrick Mahomes, qui est allé aux Kansas City Chiefs au n ° 10.

Une personne qui n'a pas oublié ce fait? Mahomes, et il a sauvagement rappelé les Bears après avoir marqué un touché contre eux dimanche soir. Après avoir trouvé Travis Kelce pour une passe de TD de 6 verges, Mahomes a compté jusqu'à 10, signalant probablement qu'il était le choix n ° 10 du repêchage:

Patrick Mahomes:

/ jette la passe de touché à Travis Kelce

/ compte lentement son chemin jusqu'à 10 … comme dans, où il est tombé au repêchage de la NFL 2017

/ dap up coéquipiers entre les chiffres pic.twitter.com/FVuvVxCNml

– Christian D'Andrea (@TrainIsland) 23 décembre 2019

Ce n'est un secret pour personne que les Chiefs ont remporté le repêchage de 2017 en prenant Mahomes – au cours de sa première année en tant que partant la saison dernière, il a conduit KC au match de championnat de l'AFC, et a déjà remporté l'AFC West pour son équipe cette année. En fait, Kansas City a dû échanger pour l'obtenir, donnant son choix global n ° 27 ainsi qu'un choix de troisième ronde et leur sélection de première ronde en 2018 aux Buffalo Bills.

Les Bears, quant à eux, ont une fiche de 22-17 avec Trubisky comme partant, et ils sont en bonne voie pour terminer à ou en dessous de 500 cette année. Alors que Chicago a terminé 12-4 en 2018, il a perdu contre les Eagles lors du Wild Card Round des séries éliminatoires, et les chiffres de Trubisky ont été assez moyens tout au long de ses premières années. Même quand il joue bien d'un point de vue statistique, il est vraiment difficile de compter sur lui pour gagner des matchs.

Certains fans des Bears souhaitent même que Mahomes soit leur quart-arrière, à en juger par ce mec qui portait un maillot Chicago No.15 Mahomes pour le match de dimanche:

Et c'est encore pire! Mahomes n'est pas le seul quart-arrière réussi que Chicago a transmis cette année-là. Deshaun Watson de Houston, qui a allumé des défenses chaque semaine au cours de ses trois premières saisons, était également dans la classe 2017, sélectionné par les Texans au n ° 12.

Si les Bears veulent quitter Trubisky, il y a beaucoup d'agents libres disponibles en 2020 qui auraient beaucoup de sens pour Chicago. Peut-être qu'ils ne seraient pas dans cette situation pour commencer s'ils avaient rédigé Mahomes en premier lieu, cependant!

Mahomes n'oubliera probablement pas que les Bears l'ont transmis il y a deux ans, et je suppose que les fans de Chicago non plus.