Patrick Mahomes est construit pour rallier les Chiefs à un déficit du Super Bowl

10 points contre les Titans. 14 points contre les Patriots. 24 (VINGT-QUATRE!) Points contre les Texans.

Ce sont tous des déficits auxquels Patrick Mahomes a dû faire face dans une carrière en séries éliminatoires qui n’a duré que quatre matchs jusqu’à présent. Il a effacé chacun d’entre eux – même si la Nouvelle-Angleterre a organisé son propre retour pour remporter le match pour le titre de l’AFC il y a un an alors que les Chiefs n’avaient jamais vu le ballon en prolongation.

La maîtrise de Mahomes en fin de match a conduit à un record des séries éliminatoires 3-1 et à une place dans le Super Bowl 54. C’est là qu’il affrontera les 49ers de San Francisco pour la deuxième fois de sa carrière.

Les Niners ont accumulé en moyenne 6,7 points au premier trimestre au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires – la troisième meilleure marque de la NFL. (Les chefs de Mahomes se classent 10e avec un score de 5,4.) San Francisco n’a pas traîné une minute en séries éliminatoires. En fait, les 49ers ont mené pendant 92:26 des 120 minutes de jeu possibles sur leur route vers le Super Bowl.

Si la saison 2019 est une indication, les Chiefs vont probablement prendre du retard tôt encore une fois. Ce n’est pas un problème, cependant. Mahomes a été un monstre absolu lorsque son équipe lui a demandé de se frayer un chemin hors d’un trou. Et cela signifie que San Francisco ne peut se mettre à l’aise avec aucun plomb, quelle que soit sa taille.

Les départs lents en séries éliminatoires deviennent la carte de visite de Mahomes

En quatre matchs d’après-saison, tous dans l’environnement houleux du stade Arrowhead, Mahomes n’a tenu qu’une seule fois son avance au premier trimestre. C’était contre les Colts en janvier dernier lors de la ronde divisionnaire, où il a mené une marche de touché de 90 verges sur la première possession de Kansas City.

Cela a créé une attente insoutenable pour les jeux qui ont suivi. Les premiers matchs de Mahomes lors de ses trois prochains matchs éliminatoires se sont tous soldés par des tentatives de botté de dégagement. Seule une interception de Reggie Ragland dans la zone des buts contre la Nouvelle-Angleterre a empêché les adversaires de transformer ces trois punts en touchés précoces.

Heureusement pour les Chiefs, Mahomes ne fait que s’améliorer à mesure que ses matchs éliminatoires se poursuivent.

Les éliminatoires de Patrick Mahomes passent, par quart

Patrick Mahomes



Cmp



Att



Cmp%



Yds



TD



Int



O / A



Taux













Patrick Mahomes



Cmp



Att



Cmp%



Yds



TD



Int



O / A



Taux















1er trimestre



18



35



51,4



218



1



0



6.2



80,4











2e trimestre



30



42



71,4



357



5



0



8.5



136,6











3e trimestre



26



39



66,7



354



1



0



9.1



104











4ème trimestre



15



26



57,7



259



4



0



dix



131

Aidé par des baisses et une léthargie générale dans la formation des Chiefs, les premiers trimestres de Mahomes en séries éliminatoires l’ont vu jouer aussi bien que Kyle Orton à Kansas City. C’est en contraste frappant avec les chiffres de Mahomes pendant la saison régulière, quand il a enregistré une cote de passeur de 107,9 en carrière, un rapport de touché par interception de 20: 4 et a couru pour 7,5 verges par course au premier trimestre.

Avec cette mauvaise extension, Mahomes devient l’un des plus grands meneurs de jeu que la NFL ait jamais vus. Une seule de ses 11 passes de touché en séries éliminatoires est survenue au cours des 15 premières minutes de jeu. Il a également couru six verges au total au premier trimestre de ces matchs (3,0 verges par course, zéro touché) et 119 verges dans les 45 dernières minutes (6,6 verges par course, deux touchés).

Isolons ces chiffres pour exclure la victoire de 2019 contre les Colts. Cet après-midi-là, les Chiefs ont pris une avance de 17-0 au début du deuxième quart et ont couru le ballon 33 fois – le jeu le plus pressé qu’Andy Reid ait jamais appelé avec Mahomes comme son partant. Au lieu de cela, concentrons-nous sur les jeux où Mahomes a dû faire revenir son équipe dans les airs.

Voici à quoi ressemblent ces chiffres.

Les éliminatoires de Patrick Mahomes passent dans les matchs de retour, par quart

Patrick Mahomes



Cmp



Att



Cmp%



Yds



TD



Int



O / A



Taux













Patrick Mahomes



Cmp



Att



Cmp%



Yds



TD



Int



O / A



Taux















1er trimestre



dix



21



47,6%



106



1



0



5,0



78,7











2e trimestre



20



29



69,0%



274



5



0



9.4



138,5











3e trimestre



18



27



66,7%



279



1



0



10,3



113











4ème trimestre



14



24



58,3%



251



4



0



10,5



133,9

Quand Mahomes traîne tôt, il reprend vie: 17% de ses passes au deuxième trimestre se sont terminées lors des touchés de Kansas City. S’il était capable de garder ce rythme pendant 60 minutes, il aurait en moyenne 367 verges par la passe (!) Et sept (ish) passes de touché par match éliminatoire (oh mon Dieu).

Ce n’est pas seulement avec son bras non plus. Le dos contre le mur, il peut faire des choses comme ça:

Bien qu’il n’ait pas maintenu ces chiffres au troisième trimestre, il reste absurdement efficace grâce à sa capacité à faire de gros matchs en champ. Son score de 131,4 passeurs au quatrième trimestre est meilleur que tout autre quart-arrière avec plus d’un début de saison depuis 1994. Mahomes a en moyenne 10,4 verges par passe en deuxième mi-temps quand il a dû revenir par derrière en séries éliminatoires. À titre de comparaison, Ryan Tannehill a mené la ligue avec 9,6 verges par passe en saison régulière 2019. Aucun autre quart n’a lancé pour plus de 8,6 verges par tentative.

Non seulement Mahomes a atteint son apogée lorsque son équipe a eu le plus besoin de lui, mais il a obtenu ces chiffres incroyables contre les meilleures équipes que l’AFC avait à offrir. C’est le genre de curriculum vitae qui empêchera le coordinateur défensif de San Francisco, Robert Saleh, de dormir pendant les deux semaines précédant le Super Bowl 54.

La meilleure défense des 49ers est peut-être de garder le ballon hors des mains de Mahomes le plus longtemps possible

San Francisco est construit pour contrôler le ballon. Kyle Shanahan ne s’est pas dérobé aux attaques offensives à forte course pour dévaster les adversaires des séries éliminatoires et brûler du temps.

En deux victoires en séries éliminatoires, les 49ers se sont précipités pour 471 verges et ne sont passés que pour 191. Tevin Coleman a couru 105 verges contre les Vikings dans un match où San Francisco a inscrit 12 matchs consécutifs au troisième quart pour enterrer le Minnesota. Ce n’était qu’un aperçu du NFC Championship Game. Raheem Mostert, élevé au sommet du tableau des profondeurs en raison de la blessure à l’épaule de Coleman, a établi des records de franchise en se précipitant sur 220 verges et quatre touchés pour épousseter les Packers.

Lors de ces deux matchs, les Niners ont contrôlé le ballon pendant 67 minutes, étouffant les efforts de retour des Vikings et des Packers. La clé pour les bloquer en séries éliminatoires peut résider dans la capacité de leur adversaire à arrêter la course. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour une équipe des Chiefs qui s’est classée 29e dans l’efficacité de la défense au cours de la saison régulière.

Ou non, car ce n’était pas un problème contre Derrick Henry et une équipe dominante de la même façon dans le match pour le titre de l’AFC.

Mais alors que la défense a peut-être survécu à un test majeur la semaine dernière, la ligne offensive de Mahomes sera confrontée à son défi le plus difficile de l’année à Miami. Le quart-arrière aux grosses armes peut être obligé de faire des erreurs dans le champ – et les Niners ont les chevaux pour créer cette marque de chaos dans la poche.

Par @NextGenStats 16 de Patrick Mahomes 17 INT depuis 2018 sont venus contre 4 ou moins de rushers de passes. Mahomes INT pct est de 3,5 lorsque ces 4 rushers reçoivent de la pression et de 1,2 dans le cas contraire.

Les 49ers obtiennent une pression de 4 sur 33,5% de replis avec Dee Ford sur le terrain en 2019 pic.twitter.com/yT8XdBsu69

– NFL Research (@NFLResearch) 21 janvier 2020

San Francisco s’est classée troisième dans la NFL avec un taux de sacs de 8,5% en saison régulière. Quatre joueurs différents – DeForest Buckner, Nick Bosa, Arik Armstead et Dee Ford – avaient tous 6,5 sacs ou plus. Ce groupe a jusqu’à présent neuf sacs de fin de saison, totalisant 76 verges perdues pour les Vikings et les Packers en deux matchs.

Shanahan va avoir besoin de son offensive et de sa défense pour limiter les opportunités de Mahomes dans le Super Bowl 54. Non seulement cela, mais les 49ers peuvent avoir à faire quelque chose qu’aucune équipe n’a jamais fait pour remporter leur premier titre de la NFL en 25 ans : donner à Mahomes un air mortel aux deuxième et quatrième trimestres d’un match éliminatoire.