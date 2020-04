Pau Gasol à son retour au Barça: “Il a un certain attrait”

Le centre espagnol Pau Gasol Il a expliqué qu ‘”il est temps d’attendre” avec son rétablissement physique car “en ce moment il est difficile d’accéder à n’importe quel centre de santé” en raison de la pandémie de coronavirus, tout en reconnaissant que l’idée de rejouer au Barça a “un certain attrait” , mais que son idée est de continuer en NBA.

“(Retour au Barça) est une option qui il a un certain attrait, mais j’ai toujours dit que plus il resterait longtemps en NBA, plus il serait difficile de rejouer en Espagne “, a expliqué Gasol lors d’une vidéoconférence organisée par la NBA avec le journaliste américain Zach Lowe.

Le centre a rappelé que l’idée de rentrer en Espagne est également autour de la tête de son frère. “Marc a récemment déclaré qu’il aimerait jouer sa dernière année à Gérone., un endroit qui compte beaucoup pour lui, autant que Barcelone pour moi. On verra. Peut-être que cela se produira ou non. Je voudrais quand même continuer dans la meilleure ligue avec les meilleurs joueurs. “

Gasol, actuellement sans équipe et qui aura 40 ans en juillet prochain, Il a expliqué qu’il voulait toujours “essayer” d’aller à ses cinquièmes Jeux Olympiques, malgré le report à 2021 du rendez-vous à Tokyo, mais que “le premier” est de se concentrer sur ce que l’on peut “contrôler”, en se référant à son physique.

“La récupération de mon pied est un processus. Tout est dans l’air, il faut attendre. En ce moment il est difficile d’accéder à n’importe quel centre de santé. Je le prends au jour le jour, Je reste fort et positif suivant mes routines de travail “, at-il expliqué.

Quant à la pandémie, l’ancien joueur des Lakers a souligné qu ‘”il y aura après tout cela qui sera très influencé par ce qui se fait maintenant”. “Nous ne savons pas à quoi ressemblera la nouvelle norme, mais ce sera différent et il y aura une transition pour sortir de l’enfermement qui va changer nos habitudes “, a-t-il souligné.

