Pau Gasol est devenu «émotif» après avoir regardé le septième match de la finale de la NBA 2010 contre les Celtics

Plutôt que de se préparer pour les éliminatoires de la NBA 2020, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a incité beaucoup de personnes à faire un pas dans la mémoire au milieu du hiatus en cours.

Les fidèles des Los Angeles Lakers ont la chance de ne pas avoir à regarder très loin en arrière pour se souvenir de leurs jours de gloire lorsque cette équipe était candidate au championnat sous Kobe Bryant et Pau Gasol. Ils ont atteint trois finales consécutives de la NBA et ont pu répéter en tant que champions.

Ce fut un couronnement de consolider leur carrière en tant que futur Temple de la renommée. Malheureusement, ce n’est toujours pas la montre la plus simple pour Gasol à ce jour.

Selon Broderick Turner du Los Angeles Times, Gasol admet que revivre tout cela le rend toujours émotif:

Quand Gasol a pris un jour de congé, il a regardé le septième match de la finale NBA 2010 entre les Lakers et les Boston Celtics. Alors qu’il regardait tout le match pour la première fois depuis qu’il avait remporté un deuxième titre consécutif pendant son séjour avec les Lakers, Gasol a déclaré qu’il était devenu «émotif» même s’ils avaient remporté ce championnat il y a une décennie.

Gasol a ajouté que le décès tragique de Bryant une décennie plus tard ne faisait qu’ajouter au chagrin:

“Tous ces gens … maintenant 10 ans plus tard, ils ne sont pas ici avec nous”, a déclaré Gasol lors d’une interview avec le Times. «Évidemment Kobe et Gigi, qui me brisent le cœur à chaque fois que j’y pense, et voir Vanessa et les enfants. C’était beaucoup. C’est pourquoi je suis devenu émotif et j’y pense. Je le fais encore.”

Les commentaires de Gasol sont certainement compréhensibles compte tenu de la prévalence de la relation entre lui et Bryant. La paire a débuté immédiatement quand ils sont devenus coéquipiers au cours de la saison 2007-08 NBA et continueraient à former tout un lien à la fois sur et hors du terrain.

Pour Gasol, il n’y a pas de saveur dans les jours de gloire sans avoir à se rappeler également la douleur de la mort de Bryant. Heureusement, il peut se consoler du fait qu’il a pu créer autant de moments historiques avec lui.

Il est sûr de dire que le match 7 contre les Celtics de Boston au Staples Center est sans aucun doute l’un d’entre eux.

Bryant et Gasol avaient tous les deux eu beaucoup de mal à trouver leur place face à une défense hermétique des Celtics, mais ils ont chacun réussi à compenser en redoublant d’efforts sur la vitre après avoir transporté 33 rebonds combinés pour assurer leur deuxième championnat consécutif.